Gwyneth Paltrow do tematu nepo dzieci odniosła się w wywiadzie dla magazynu "Bustle". W rozmowie powołała się na przykład własnej córki, 19-letniej Apple. "Pojawiła się teraz cała ta kultura nepo dzieci i oceniania potomków znanych rodziców. Moja córka jest zwykłą uczennicą i chciałaby być równie zwyczajnym dzieciakiem, który chodzi do szkoły i się uczy. Nie widzę jednak niczego złego w tym, że dzieci chciałyby robić to samo, co ich rodzice" - stwierdziła aktorka.



Gwyneth Paltrow: To brzydki przydomek

Jej zdaniem jest to niesprawiedliwe, że dzieci gwiazd oskarża się o wykorzystywanie wpływów znanych rodziców. "Nikt nie ma pretensji do dzieci, które chcą być lekarzami tak jak ich dziadkowie. Prawda jest taka, że jeśli dorastasz w domu pełnym artystów i ludzi tworzących sztukę czy muzykę, to jest to coś, co dobrze znasz. Nie inaczej jest w przypadku wychowywania się w domu prawników. Uczestniczysz w toczących się w domu dyskusjach na temat prawa. Myślę więc, że 'nepo dziecko' to brzydki przydomek. I mam nadzieję, że moje dzieci będą mogły robić dokładnie to, co same chcą, nie przejmując się tym, co ktoś o nich powie bądź pomyśli" - zakończyła swój wywód Paltrow.

Gwiazda filmu "Zakochany Szekspir" do tej pory starannie unikała tego tematu. Wspomniała o nim jedynie krótko na początku bieżącego roku, gdy w mediach społecznościowych skomentowała strój, w jakim sfotografowała się Hailey Bieber. Była to krótka biała koszulka z napisem "Nepo Baby". "Muszę sobie kupić kilka takich koszulek" - stwierdziła wówczas.