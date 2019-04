"Gwiezdne Wojny, Epizod IX": Znamy tytuł! Pierwszy teaser! [wideo]

Reżyser J.J. Abrams ujawnił właśnie pełny tytuł dziewiątego epizodu "Gwiezdnych Wojen". Brzmi on "The Rise of Skywalker". Przedstawiono także pierwszą zapowiedź wyczekiwanej produkcji. Film będzie miał swoją światową premierę 20 grudnia 2019 roku.

Kadr z filmu "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi" /materiały prasowe

Do ogłoszenia doszło podczas Star Wars Celebration, konwentu fanów gwiezdnej sagi. Oprócz tego grupie fanów pokazano pierwszy teaser produkcji. Niedługo później został on oficjalnie udostępniony w sieci.



Wideo "Gwiezdne Wojny, epizod IX" [teaser]

Producentami filmu są Kathleen Kennedy, J.J. Abrams i Michelle Rejwan. Za scenariusz odpowiada Abrams i Chris Terrio ("Operacja Argo").

W rolach głównych wystąpili Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson i Keri Russell. Swoje role z pierwszej trylogii powtórzyli Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO) oraz powracający do franczyzy Billy Dee Williams (Lando Calrissian). Za sprawą scen niewykorzystanych w poprzednich epizodach na ekranie zobaczymy także zmarłą w 2016 roku Carrie Fisher (księżniczka Leia).



"Epizod IX będzie kulminacją rozpoczętej przez George'a Lucasa 40 lat temu sagi rodziny Skywalkerów" - zapowiedziała niedawno Kennedy. Według producentki bohaterowie serii "wchodzą w skład mitologii, która wpłynęła na wiele pokoleń publiczności".