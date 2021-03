Gwiazdy w obsadzie nowego filmu Rona Howarda

"Thirteen Lives" - taki tytuł nosi nowy projekt Rona Howarda, reżysera takich hitów jak "Apollo 13" i "Willow", który opowie prawdziwą historię akcji ratunkowej w tajskiej jaskini Tham Luang. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu w Australii.

Tham Luang to jaskinia, w której 23 czerwca 2018 roku zaginęli członkowie juniorskiego klubu piłkarskiego "Dziki". Dwunastu chłopców w wieku od 11 do 16 lat oraz ich 25-letni trener utknęli kilometr pod ziemią, gdy jaskinię zaczęła zalewać woda. Wszyscy zostali odnalezieni kilka dni później. W następnych dniach przygotowano akcję ratunkową, w której brało udział ponad tysiąc osób i którą śledziły media na całym świecie. Zginął podczas niej jeden nurek, członek tajskiego oddziału Navy SEAL, Saman Gunan.



Jak informuje portal "Deadline", Viggo Mortensen w filmie "Thirteen Lives" wcieli się w rolę Richarda Stantona, specjalisty od prowadzenia akcji ratunkowych w jaskiniach. W 2019 roku został on oznaczony Medalem Jerzego, drugim pod względem ważności brytyjskim odznaczeniem cywilnym. Colinowi Farrellowi przypadła w udziale rola Johna Volanthena, weterana specjalizującego się w podwodnych akcjach ratunkowych i eksploracjach jaskiń. Również i on został nagrodzony Medalem Jerzego. Z kolei Joel Edgerton zagra wielokrotnie odznaczanego za męstwo anestezjologa z trzydziestoletnim doświadczeniem w nurkowaniu, doktora Richarda Harrisa.

Trzej wymienieni aktorzy dołączyli do międzynarodowej obsady filmu, w której już wcześniej znaleźli się Weir Sukollawat ("Malila: The Farewell Flower"), Thiraphat Sajakul ("Wąż"), Sahajak Boonthanakit ("Wąż"), Vithaya Pansringarm ("I zbaw nas ode złego"), Teeradon Supapunpinyo ("Bad Genius"), Nophand Boonyai ("Tylko Bóg wybacza"), Tom Bateman ("Śmierć na Nilu"), Paul Gleeson ("Cienka czerwona linia") oraz Lewis Fitz-Gerald (Pitch Black).

Ostatnimi filmami wyreżyserowanymi przez Rona Howarda były "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie", "Elegia dla bidoków" oraz film dokumentalny "Pavarotti". Artysta w najbliższej przyszłości zrealizuje też przynajmniej jeden odcinek serialu przygodowego platformy streamingowej Disney+ "Willow", który zapowiadany jest jako kontynuacja jego filmu pod tym samym tytułem.