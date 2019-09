Gwiazdy w mediach społecznościowych we wrześniu

Maciej Stuhr zachęca do udziału w wyborach parlamentarnych, Edyta Górniak chowa urazę do Cleo, Olga Frycz wychowuje córkę na wegetariankę, a Anna Wędzikowska zdaje się lewitować na podrasowanym w Photoshopie zdjęciu. Zapraszamy na przegląd wydarzeń z września w mediach społecznościowych.

Maciej Stuhr znany jest ze swego zaangażowania /Tadeusz Wypych/REPORTER / East News

Najbardziej zaangażowany post - Maciej Stuhr

Wielkimi krokami zbliżają się wybory parlamentarne. To czas, kiedy zwiększa się zaangażowanie w mediach społecznościowych, coraz więcej ludzi zabiera głos. Do tego ostatniego zachęca Maciej Stuhr, który na Facebooku opublikował następujący wpis: "Z pewnością za trzy tygodnie damy wyraz swojemu niezadowoleniu przy urnach. Ja z pewnością też. Czy znów ponad połowa Was zostanie w domach? Czujecie się zniechęceni? Uważacie, że wszystko to jedno, wielkie bagno? Nieprawda! Zróbcie ten naprawdę niewielki wysiłek: zobaczcie, kto kandyduje z Waszego okręgu".

Na koniec aktor dodaje, że głos każdego Polaka liczy się tak samo. Niezależnie, czy kartę do głosowania wrzuci do urny Agnieszka Holland, prezydent Duda czy biskup Jędraszewski.

Nietrudno się domyślić, że słowa aktora wywołały określone reakcje wśród internautów. Spośród prawie tysiąca komentarzy, można wymienić te, które wyrażały poparcie dla zaangażowania Stuhra ("Brawo panie Macieju, za chęć i odwagę do zmian", "Rodzice zawsze mi powtarzali, że pójście na wybory, to mój obowiązek. To od nas zależy w jakiej Polsce będziemy żyć. To my wybieramy polityków i, to my jesteśmy dla nich a nie oni dla nas"), a także głosy krytyki.

"Do końca nie rozumiem pana udziału w polityce? Tej roli? Może kiedyś uda mi się coś na temat tej idei przeczytać", "Chłopie, ty chyba nie masz pojęcia o ordynacji wyborczej w Polsce" - to tylko niektóre komentarze pod postem aktora.