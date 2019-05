Gwiazdy w mediach społecznościowych w maju 2019

Maciej Stuhr o Polsce jako ropiejącym wrzodzie na tyłku Europy, Edyta Górniak staje murem za Kingą Rusin i wspiera społeczność LGBT, Maja Ostaszewska żegna się z popularnym serialem TVN, a Magda Cielecka wciela się w rolę... mężczyzny. Zapraszamy na przegląd wydarzeń z maja w mediach społecznościowych.

Niezłe poruszenie wywołał w maju w mediach społecznościowych Maciej Stuhr /Artur Zawadzki / Reporter

Wpis, który wywołał burzę - Maciej Stuhr

Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła ostateczne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość, które otrzymało 45,8 procent głosów. - "Trudno ogarnąć rozumem sytuację w Polsce" - komentował Maciej Stuhr.

W wieczór wyborczy, aktor opublikował na Facebooku autorską interpretację wiersza portugalskiego poety Fernando Pessosa. Tekst odczytał w trakcie przedstawienia w czeskim Brnie. W monologu zaprezentowanym przez Stuhra pojawia się kwestia: "Ty świętej pamięci wolna Polsko, która nigdy nie byłaś wolna, ropiejący wrzodzie na samym środku europejskiej dupy!". Nietrudno się domyślić, że wpis wywołał ożywioną dyskusję, prowokując prawie dwa tysiące komentarzy.

Zdania były podzielone. Wśród nich nie zabrakło głosów poparcia dla aktora ("Polacy obudźcie się! Daliście się kupić"; "Oni niczego nie rozumieją. Dostaniecie kiełbaskę - to dobry pan"), przeważały jednak ostre docinki. "Stuhr, wróć na ziemię", "Ty i Tobie podobni jesteście ropiejącym wrzodem na zdrowej tkance polskiego narodu", "Zobacz jak żyją inni Gwiazdo co nędzy, biedy, sprawiedliwości widzieć nie chce" - czytamy pod wpisem.

Największa metamorfoza - Magdalena Cielecka

Od piątku, 31 maja, w polskich kinach można zobaczyć film "Dzień czekolady" w reżyserii Jacka Piotra Bławuta. Jak zapowiadają twórcy, to baśń o miłości i tęsknocie, która pokazuje świat dorosłych przez pryzmat wyobraźni dziecka. W filmie zobaczymy m.in. Dawida Ogrodnika, Katarzynę Kwiatkowską, Tomasza Kota i Magdalenę Cielecką. Ta ostatnia przeszła zaskakującą metamorfozę na potrzeby produkcji. Efekt możecie zobaczyć poniżej!

- "Film dla młodego widza, ale także rodziców, nauczycieli, wychowawców, zapraszam do kin już od piątku... jako facet z brodą i tatuażem" - czytamy pod zdjęciem Cieleckiej. Jak widać osoby odpowiedzialne za charakteryzację stanęły na wysokości zadania, co spodobało się internautom. Niektórzy z nich puścili wodzę fantazji i zwrócili uwagę na podobieństwa stylizacji aktorki do wizerunku znanych polskich aktorów. - "Jest coś z Olbrychskiego..."; "Na tym zdjęciu w tej charakteryzacji wygląda Pani jak Sebastian Fabijański" - czytamy w komentarzach.

Najbardziej zaangażowany wpis - Kinga Rusin i Edyta Górniak

Kinga Rusin opublikowała na Instagramie zdjęcie, pod którym nie szczędziła gorzkich słów pod adresem Zofii Klepackiej, mistrzyni świata w windsurfingu. - "Podziwiam za wyniki sportowe, ale wstyd mi, że osoba, która reprezentuje nasz kraj kojarzy się na świecie z pogardą i nienawiścią dla osób, którzy myślą i czują inaczej niż ona" - napisała Rusin, odnosząc się do konserwatywnych poglądów Klepackiej. Przypominamy, że w lutym nasza medalistka olimpijska otwarcie skrytykowała podpisanie przez władze Warszawy deklaracji LGBT+. W niedzielę, 26 maja, panie spotkały się w lokalu wyborczym. Doszło do wymiany zdań.

Kingę Rusin poparło wiele osób, m.in. Borys Szyc, który zwrócił uwagę, że za homofobiczne poglądy, Klepacka powinna oddać medale. Wśród nich znalazła się również Edyta Górniak, która postanowiła przyłączyć się do grupy wsparcia Rusin i zaangażować się w sprawę. Piosenkarka wyraziła poparcie dla środowisk LGBT i dziennikarki. - "Dziękuję @kingarusin za Twoją siłę spokoju i za człowieczeństwo" - napisała na Instagramie.

Piosenkarka spotkała się zarówno z ciepłym przyjęciem ze strony fanów ("Miłość nie ma płci - Kocha się człowieka, a nie jego płeć..."), jak również krytyką. - "Bardzo Cię lubię kochana Edytko. Ale błagam, jeśli nie chcesz stracić fanów, to trzymaj się z daleka od polityki" - komentują internauci.

Najczęściej dyskutowane zdjęcie - Patryk Vega

Kilka miesięcy temu Patryk Vega zaskoczył wszystkich. Nie chodzi tylko o spektakularny sukces kasowy jego filmów, a metamorfozę, którą przeszedł. - "44 kg w 8 miesięcy! Nie było lekko, ale warto. Kawał drogi za mną, kawał przede mną" - czytamy na Instagramie reżysera, który przekonuje, że taki efekt osiągnął dzięki rygorystycznej diecie i ćwiczeniom pod okiem profesjonalnych trenerów.

Zmianę wizerunku Patryka Vegi widać najlepiej na zdjęciu opublikowanym pod koniec maja. Oprócz nowych tatuaży, uderza jego wysportowana sylwetka. - "Nie mogę się nadziwić jak Ty inaczej wyglądasz" - komentuje Maria Konarowska. "#kosa" - dodaje Antoni Króliowski.

Największe zaskoczenie - Maja Ostaszewska

- "Łzy się polały. To była piękna przygoda! Wspaniały czas" - tymi słowami Maja Ostaszewska odniosła się do zakończenia emisji serialu "Diagnoza". Serial znika z anteny TVN, gdzie aktorka grała jedną z głównych ról. Dla wielu fanów to ogromne zaskoczenie.

Emisje "Diagnozy" rozpoczęto we wrześniu 2017 roku i początkowo zapowiadano wielki sukces. Serial został nagrodzony Telekamerą "Tele Tygodnia" 2018 w kategorii serial, był także nominowany do Orłów w kategorii "najlepszy filmowy serial fabularny". Dlaczego stacja usuwa serial ze swojej ramówki? Powodem jest zapewne fakt, że ostatnie odcinki "Diagnozy" zanotowały spadek oglądalności. Pierwszy sezon śledziło 2,2 mln widzów. Ostatni - czwarty - gromadził przed telewizorami tylko 1,5 mln widzów.