Gwiazdy w mediach społecznościowych w lutym 2020

Maciej Stuhr nawiązuje do wulgarnego gestu posłanki PiS; Kinga Rusin wzbudza zainteresowanie mediów całego świata po gali oscarowej; Dawid Ogrodnik wyznaje publicznie, że zmaga się z depresją, a środowisko polskich filmowców żegna Pawła Królikowskiego. Zapraszamy na przegląd wydarzeń z lutego w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Wideo-odpowiedź Macieja Stuhra na gest Joanny Lichockiej obejrzało 10 milionów osób /Artur Zawadzki / Tomasz Jastrzębowski / Reporter /East News

Najczęściej dyskutowany post - Maciej Stuhr

Reklama

Zachowanie Joanny Lichockiej wstrząsnęło opinią publiczną. Po głosowaniu w Sejmie w sprawie przyznania mediom publicznym dwóch miliardów złotych, posłanka PiS wykonała w stronę opozycji gest środkowym palcem. Lichocka swoje zachowanie tłumaczyła tym, że jej gest przesunięcia palcem pod okiem był "bez żadnych podtekstów". Dyskusja i reakcje, które pojawiły się w sieci, świadczą jednak o tym, że nie wszyscy są do takiej wersji przekonani. Maciej Stuhr opublikował wideo, na którym komentuje sprawę i parodiuje zachowanie posłanki.

"Przepraszam, wzruszyłem się. Sejm przeznaczył dwa miliardy na Telewizję Polską. Cudowna wiadomość. To opozycja chce, żebyśmy byli na jakiejś onkologii, a Sejm dba o to, żebyśmy mieli coś pooglądać" - mówi Stuhr z podniesionym w górę środkowym palcem, nawiązując zarazem do faktu, że opozycja domagała się, by pieniądze zamiast do mediów publicznych trafiły do służby zdrowia.

Krótkie wideo opublikowane na fanpage'u aktora dotarło do 10 milionów odbiorców. W kolejnym poście na Facebooku Stuhr dziękował internautom za zainteresowanie i w mocnych słowach odniósł się już nie tyle do samego gestu posłanki Lisockiej, co do działań partii rządzącej. "Pokazaliście faka niepełnosprawnym, homoseksualistom, uchodźcom, alkoholikom (brawo Borys za dzisiejszy wspaniały wpis!!!), sędziom, naukowcom, gimnazjalistom, kierowcom i pieszym rozbijając się co chwila waszymi pędzącymi bez opamiętania limuzynami, lekarzom, nauczycielom i artystom. Tak się czujemy. Jakbyście co chwila mówili nam grzecznie i miło: s***cie, c***j wam w dupę (...) Nie dziwcie się, że wielu ludzi jest wściekłych na wasze butne, nieczułe rządy. I oni w końcu też pokażą wam faka. Nie w Internecie, nie na ulicy. W najbliższym czasie już w maju" - czytamy we wpisie aktora.