Gwiazdy w mediach społecznościowych w czerwcu 2019

Patryk Vega chce zmienić wyniki wyborów parlamentarnych, Maja Ostaszewska wychodzi na ulicę, by walczyć z homofobią, Julia Wieniawa posądzona o "odchudzanie się" w Photoshopie, gwiazdy "Zimnej wojny" - Joanna Kulig i Tomasz Kot święcą sukcesy... Zapraszamy na przegląd wydarzeń z czerwca w mediach społecznościowych.

Tomasz Kot i Patryk Vega - było o nich głośno w czerwcu /Jan Kucharzyk / East News

Wpisy, które wywołały burzę - Patryk Vega

"Polityka", czyli najnowszy projekt Patryka Vegi, to jeden z najczęściej dyskutowanych polskich filmów ostatnich miesięcy. Reżyser zapowiada, że filmem tym chce zdemaskować dyskusyjne działania osób związanych z rodzimą sceną polityczną. Vega nie ukrywa, że bohaterowie jego filmu będą czytelnymi odpowiednikami znanych polityków. Z zapowiedzi, które reżyser od kilku tygodni publikuje na swoich profilach na Facebooku oraz Instagramie, wynika, że Jarosława Kaczyńskiego zagra Andrzej Grabowski, natomiast w postać księdza Tadeusza Rydzyka wcieli się Zbigniew Zamachowski.



Reklama

Jak twierdzi sam reżyser, akcja promocyjna w mediach społecznościowych zrodziła się niejako spontanicznie, bo scenariusz filmu miał być utrzymany w ścisłej tajemnicy. Jednak - jak zapewnia Vega - tekst został wykradziony w momencie, kiedy do poszczególnych frakcji politycznych doszła informacja, że kontrowersyjne kwestie ujawnione w filmie, mogą mieć realny wpływ na wynik nadchodzących wyborów parlamentarnych. Co więcej - z wypowiedzi reżysera wynika, że miał on otrzymywać propozycje przyjęcia łapówki w zamian za przesunięcie daty premiery zaplanowanej na wrzesień, a ponadto spotkał się z groźbami.

Jak na zapowiedzi filmu "Polityka" zareagowali internauci? W komentarzach pojawiły się głosy poparcia dla całego przedsięwzięcia, ale również pierwsze zastrzeżenia. Te ostatnie mówiły o tym, że reżyser powinien pokazać przewinienia po obu stronach polskiej sceny politycznej, zamiast koncentrować się na partii rządzącej.

Najczęściej dyskutowane zdjęcie - Julia Wieniawa

Internet to miejsce nieustannej weryfikacji i oceny, o czym przekonała się Julia Wieniawa. W ubiegłym tygodniu aktorka opublikowała zdjęcie, które rozbudziło dyskusję wśród jej fanów. Czarna, dopasowana sukienka, nienagannie szczupła sylwetka, a to wszystko na tle zachodzącego słońca. Co więc poszło nie tak? Według internautów problem tkwi w rzekomo widocznym retuszu. "Ale wjechał Photoshop!", "Jakie dłuuugie nogi wyszły... Czyżby zabawa Photoshopem?", "Przecież widzimy jak wyglądasz w Rodzince, więc nie wiem, jaki jest sens dodawania takich zdjęć?" - czytamy pod zdjęciem.

Sama oskarżona stanowczo zaprzecza podobnym spekulacjom. W ramach odpowiedzi, aktorka zamieściła w swojej relacji na Instagramie wideo wykonane przed lustrem, gdzie pokazała swoją naturalną sylwetkę i zdementowała wszelkie spekulacje komentarzem: "Jakby ktoś pytał, czy przerabiam fotki... schudłam 3 kilo z @moj_prywatny_kucharz". Poza tym aktorka, powołała się na publikowane - niemal codziennie - relacje z treningów na siłowni.

Nie zmienia to faktu, że nagonka internautów na gwiazdę serialu "rodzinka.pl" trwa. Zdjęciem poniżej przypominamy, że to nie pierwszy raz, kiedy wytyka się Wieniawie ingerencję w swój wizerunek i "odchudzanie się" za sprawą cudownych możliwości Photoshopa.