Nie oznacza to jednak, że aktorzy planują kolejny wspólny projekt. Michael J. Fox już dawno zapowiedział, że nie ma zamiaru ponownie wcielać się w Marty'ego McFly'a. Jest przeciwny także realizowaniu nowej wersji kultowego filmu.



"Nie jestem fanatykiem. Róbcie, co chcecie. To wasz film, mnie już za niego zapłacono" - powiedział aktor w w rozmowie z portalem "Variety".



Nie uważam, żeby remake był potrzebny. Udałoby się w nim poprawić jakieś rzeczy? Znalazłoby się lepszy sposób na opowiedzenie tej historii? Wątpię. Myślę, że Bobowie mądrze to rozegrali" - dodał J. Fox. Bobowie, o których wspomina, to reżyser Robert Zemeckis i autor scenariusza "Powrotu do przyszłości", Bob Gale.

Ten ostatni, który był również producentem serii, również neguje sens nakręcenia kolejnej odsłony cyklu. "Ludzie pytają, czemu nie zrobimy części czwartej, ale mają przez to na myśli, że chcieliby zobaczyć coś, co sprawi, że poczują się jak podczas oglądania oryginału. Widzieliśmy to już zbyt wiele razy ze zbyt dużą liczbą ludzi. Wiele razy mówiłem, że postaci z 'Powrotu do przyszłości' to moja rodzina, moje dzieci. Nie sprzedaje się dzieci na potrzeby prostytucji" - stwierdził.



Dla odmiany Christopher Lloyd nigdy nie ukrywał, że chętnie zagrałby w "czwórce".



"Bardzo chciałbym wystąpić w kontynuacji, ale myślę, że Bob Zemeckis i producent Steven Spielberg uważają, że opowiedzieli całą historię w trzech odsłonach. Nie wiadomo jednak co się stanie, gdy ktoś wpadnie na wspaniały pomysł na czwartą część" - wyznał aktor. Przy okazji skomplementował też swojego ekranowego partnera, Michaela J. Foxa.

"Łatwo nam się współpracowało. Nigdy nie było między nami żadnego konfliktu. Pasowaliśmy do siebie i nigdy nie przestaliśmy. Czuję, że po tych wszystkich latach moglibyśmy po prostu wejść na plan czwartej części i od razu być Martym i Dokiem" - dodał.