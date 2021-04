Gwiazdy muzyki country w filmie Martina Scorsese

Jason Isbell i Sturgill Simpson znani byli do tej pory ze swoich dokonań muzycznych. Nagrodzony Grammy duet kompozytorów i wokalistów teraz spróbuje swoich sił w aktorstwie. Wyzwanie to nie byle jakie, bo obaj muzycy dołączyli do obsady nowego filmu Martina Scorsese "Killers of the Flower Moon", gdzie zagrają u boku m.in. Roberta De Niro i Leonardo DiCaprio.

Martin Scorsese pokazuje, ile pieniędzy brakuje mu do dopięcia budżetu "Killers of the Flower Moon" /Michael Kovac /Getty Images

Jak informuje portal "Deadline", dla Jasona Isbella rola w filmie "Killers of the Flower Moon" będzie debiutem na dużym ekranie. Wcieli się w nim w rolę Billa Smitha, przeciwnika postaci granej przez DiCaprio. Z kolei Sturgill Simpson ("Polowanie") zagra postać Henry’ego Grammera, mistrza rodeo i przemytnika alkoholu.

Oprócz nich do obsady filmu Scorsese dołączyli też William Belleau ("Saga Zmierzch: Zaćmienie") i znany z "Irlandczyka" Louis Cancelmi. Belleau zagra ranchera z plemienia Osage, a Cancelmi miejscowego kanciarza.



Innym godnym uwagi nowym członkiem ekipy filmu Scorsese jest dwukrotnie nominowany do Oscara scenograf Jack Fisk, który ma na koncie imponującą liczbę produkcji. Pracował m.in. przy filmach "Aż poleje się krew", "Zjawa", "Drzewo życia" i "Cienka czerwona linia". "Killers of the Flower Moon" będzie pierwszym filmem, przy którym Fisk będzie współpracował ze Scorsese.

"Killers of the Flower Moon" opowie historię agenta FBI Toma White'a (w tej roli Jesse Plemons), który przybywa do Oklahomy, by zająć się sprawą morderstw popełnianych na Indianach z plemienia Osage w latach 20. ubiegłego wieku. Robert De Niro wcieli się w filmie "Killers of the Flower Moon" w rolę twardego i wpływowego ranczera stojącego za morderstwami Indian. DiCaprio zagra rolę jego bratanka Ernesta Burkharta. W rolę jego żony Mollie wcieli się Lily Gladstone.

Scenariusz filmu autorstwa Erica Rotha został oparty na faktach opisanych w książce Davida Granna zatytułowanej "Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI". Budżet tej produkcji przygotowywanej dla platformy streamingowej Apple TV+ szacowany jest na 200 milionów dolarów.