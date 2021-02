Gwiazdy „Mad Mena” zrealizują wspólnie czarną komedię

Jon Hamm i John Slattery, którzy stworzyli niezapomniany duet w serialu „Mad Men” znów będą pracować przy jednym projekcie. Slattery zatrudnił Hamma do czarnej komedii „Maggie Moore(s)”, którą reżyseruje.

Reklama

John Slatery i Jon Hamm /John Shearer /Getty Images

W "Mad Menie" Jon Hamm wcielał się w dyrektora kreatywnego agencji reklamowej Sterling Cooper. Z kolei John Slattery kreował postać Rogera Sterlinga, współwłaściciela firmy. Hamm musiał pozytywnie zapisać się w pamięci Slattery’ego, skoro ten obsadził go w głównej roli w swoim drugim kinowym projekcie reżyserskim. Co ciekawe, w przypadku dramatu kryminalnego "Przeklęta dzielnica" Slattery sięgnął po inną osobę z obsady "Mad Mena" - mianowicie zaangażował Christinę Hendricks.



Akcja "Maggie Moore(s)", jak donosi serwis Deadline, rozgrywa się w miasteczku na pustyni, gdzie zazwyczaj nic się nie dzieje. Zmienia się to, gdy dochodzi do dwóch morderstw. W obu przypadkach giną kobiety, które nosiły takie samo imię i nazwisko.



W kobiecej części obsady pierwsze skrzypce należeć będą do Tiny Fey, trzykrotnie nagrodzonej Złotym Globem za serial "Rockefeller Plaza 30".