Gwiazdy kultowego filmu „Goonies” spotkają się po latach na Youtube

W poniedziałek, 27 kwietnia, o godz. 18 na youtubowym kanale Josha Gada rozpocznie się transmisja na żywo ze spotkania po latach, w którym udział wezmą gwiazdy przygodowego filmu Richarda Donnera „Goonies”. W czerwcu minie 35 lat od jego premiery.

"Goonies" to jeden z najbardziej popularnych młodzieżowych filmów lat 80. XX wieku /East News /East News

W spotkaniu za pośrednictwem aplikacji Zoom wezmą udział Sean Astin (czyli filmowy Mikey), Josh Brolin (Brand), Kerri Green (Andy), Corey Feldman (Mouth), Ke Huy Quan (Data), Martha Plimpton (Stef) oraz Jeff Cohen (Gruby). Zapowiadając spotkanie na kanale youtubowym aktora Josha Gada, Astin powtórzył jeden z kultowych monologów z filmu Donnera.



Wyprodukowany przez Stevena Spielberga i napisany przez Chrisa Columbusa "Goonies" opowiadał o grupie nastolatków z małej nadmorskiej miejscowości, którzy razem z rodzinami zostają zmuszeni do wyprowadzki. Jedynym sposobem na uratowanie domów jest wykupienie terenu, na którym zostały zbudowane. Gdy do eksmisji pozostają godziny, grupa przyjaciół wyrusza na poszukiwanie legendarnego pirackiego skarbu.



Nie wiadomo, czego można się spodziewać po spotkaniu po latach występujących w tym filmie aktorów. Zapowiedziano kilka niespodzianek, a prowadzący spotkanie Josh Gad ma zostać mianowany honorowym członkiem gangu "Goonies".



"Goonies" to jeden z najbardziej popularnych młodzieżowych filmów lat 80. Należąca do nurtu tzw. Kina Nowej Przygody produkcja zdobyła dużą popularność także w Polsce. U nas nosił tytuł "Postrzeleńcy" lub "Gagatki".



Obecnie trwają też prace nad serialem telewizyjnym opowiadającym o uczniach szkoły z niewielkiej miejscowości, którzy zamierzają nakręcić amatorski remake filmu Donnera. Wyemituje go stacja FOX, a showrunnerką projektu jest Sarah Watson. Z projektem związani są Richard Donner i Steven Spielberg.