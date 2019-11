Gwiazdy kina wśród gości festiwalu EnergaCamerimage

Quentin Tarantino, Danny DeVito, Peter Greenaway i Richard Gere będą gośćmi 27. edycji Festiwalu EnergaCamerimage, która w sobotę, 9 listopada, rozpocznie się w Toruniu. Festiwalowe nagrody trafią także m.in. do Edwarda Nortona, Lecha Majewskiego i Heleny Trestikovej.

W Toruniu pojawi się m.in. Peter Greenaway /Franco Origlia/WireImage /Getty Images

"W przeciwieństwie do wielu polskich festiwali nie płacimy honorariów za przyjazd do nas, więc obecność takich osobistości kina warunkowana jest zawsze tylko ich dostępnością. My nie kontraktujemy artystów i nie zobowiązujemy ich do przyjazdu na festiwal w takich a nie innych dniach i nie płacimy za obecność na festiwalu np. 100 tysięcy dolarów. Powiem pewnie coś bardzo niepopularnego, ale co mi tam. Uważam, że festiwale, które płacą honoraria za przyjmowanie nagród, powinny zostać pozbawione publicznej dotacji" - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej zapowiadającej kolejną edycję festiwalu jego dyrektor i twórca Marek Żydowicz.

Reklama

Dodał, że wszyscy powinni tworzyć takie festiwale, które same w sobie są wartościowe i przyciągają gości z zagranicy. Podkreślił, że recepta związana z możliwością zaproszenia tak znanych postaci światowego kina jest prosta - trzeba mieć trochę doświadczenia, wyobraźni oraz sensowny produkt w ręku. Ocenił, że festiwali na świecie jest bardzo wiele, ale takich mających oryginalną ideę, która podoba się artystom i zachęca ich do myślenia - dużo mniej.

Festiwal EnergaCamerimage po 20 latach wraca do Torunia, gdzie odbywał się w latach 1993-1999. Później przeniesiony został do Łodzi, a w 2010 roku do Bydgoszczy. W tym roku odbędzie się w czterech obiektach w centrum Torunia, do 2025 roku ma powstać w mieście gmach Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, który ma kosztować 600 mln zł. Umowę ws. utworzenia i współprowadzenia instytucji kultury o nazwie Europejskie Centrum Filmowe Camerimage podpisali pod koniec września wicepremier Piotr Gliński, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz dyrektor festiwalu Marek Żydowicz.

W ramach tegorocznego festiwalu odbędą się konkursy filmów fabularnych, polskich, wideoklipów, debiutów reżyserskich, operatorskich, pilotów seriali, a także konkursy krótko- i długometrażowych filmów dokumentalnych.

"Nie lubię statystyk, bo one nic nie znaczą. Wszystkie chwyty medialne w stylu - 'pokażemy 500 tysięcy filmów' - wcale nie oznaczają, że te filmy są wartościowe. Mówienie o takiej czy innej sekcji czy paśmie także nie za bardzo ma sens, bo my nie dzielimy sekcji merytorycznie. Nie nazywamy ich np. 'zwariowanych motocyklistów' czy 'niepokornych kobiet'. Po prostu uważamy, że kino jest albo dobre albo złe, a poszczególne problemy, które nas otaczają są rozproszone w różnych konkursach. Dla nas znaczenie ma czy mamy do czynienia ze znanym artystą, debiutantem czy też z filmem polskim" - wskazał Żydowicz.

Zaznaczył, że może zagwarantować, iż na festiwalu nie ma filmów słabych, a selekcja była bardzo zdecydowana. Podczas gali otwarcia festiwalu, 9 listopada, nagrodę za całokształt twórczości odbiorą czeska reżyserka i producentka filmów dokumentalnych Helena Trestikova i angielski reżyser Peter Greenaway. Nagrodą za szczególną wrażliwość wizualną uhonorowany zostanie aktor Danny DeVito - znany z ról w takich filmach jak "Lot nad kukułczym gniazdem", "Czułe słówka" czy "Bliźniacy".

Nagrodę honorową dla polskiej aktorki odbierze Ewa Dałkowska, która zagrała m.in. w "Życiu Kamila Kuranta", "Przedwiośniu" czy "Roku spokojnego słońca".

Trzykrotnie nagrodzony Oscarem autor zdjęć Robert Richardson i dwukrotny laureat Oscara, reżyser Quentin Tarantino odbiorą Nagrodę Camerimage dla Duetu Autor Zdjęć-Reżyser podczas gali zamknięcia tegorocznego festiwalu 16 listopada.

Podczas pobytu w Toruniu Richardson i Tarantino zaprezentują festiwalowej publiczności swoje piąte wspólne dzieło "Pewnego razu... w Hollywood", którego światowa premiera odbyła się w maju na festiwalu w Cannes. Quentin Tarantino (ur. 1963 r. w Knoxville) jest reżyserem, scenarzystą, producentem i aktorem. Ma w dorobku m.in. filmy: "Wściekłe psy" (1992), "Pulp Fiction" (1994), "Jackie Brown" (1997), "Kill Bill" i "Kill Bill 2" (2003-04), "Bękarty wojny" (2009) oraz "Django" (2012). Jest laureatem m.in. dwóch Oscarów (za scenariusze do "Pulp Fiction" i "Django") i Złotej Palmy za "Pulp Fiction". Robert Richardson (ur. 1955 r. w Hyannis w stanie Massachusetts) jest operatorem filmowym, wieloletnim współpracownikiem m.in. Martina Scorsese i Olivera Stone'a. Na swoim koncie ma m.in. trzy Oscary - za zdjęcia do "JFK", "Aviatora" i "Hugo i jego wynalazek".

Podczas gali zamknięcia nagrodę aktorską im. Krzysztofa Kieślowskiego odbierze Edward Norton ("Lęk pierwotny", "Wszyscy mówią: kocham cię" czy "Skandalista Larry Flynt"), a nagrodę specjalną dla aktora - Richard Gere ("Pretty Woman", "Amerykański żigolak" czy "Chicago"). Nagrodę specjalną dla reżysera odbierze Lech Majewski - autor takich filmów jak "Młyn i Krzyż", "Wojaczek" i "Więzień z Rio".

"Chcemy pokazać Toruń od jak najlepszej strony. Jako miasto jesteśmy uczestnikami wydarzeń festiwalowych nie tylko przez udostępnianie obiektów, ale również współfinansowanie. W tym roku przeznaczyliśmy na to wydarzenie 1,7 mln zł" - powiedział prezydent Torunia Michał Zaleski.

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCamerimage jest uznawany za "jeden z największych na świecie festiwali filmowych poświęconych sztuce operatorów filmowych". Głównymi nagrodami przyznawanymi na festiwalu są Złota, Srebrna i Brązowa Żaba - przyznawane operatorom w konkursie filmów fabularnych (tzw. konkurs główny).