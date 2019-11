Krzysztof Globisz, Sharon Stone, Jacek Rozenek, Catherine Deneuve - co łączy te gwiazdy? ​Wszystkie miały udar, a ten nie wybiera ofiar. Dotyka zwykłych śmiertelników i ludzi sławnych - polityków, naukowców, artystów, aktorów, tych z Hollywood i znad Wisły.

Krzysztof Globisz na Festiwalu Zaczarowanej Piosenki (2019) AKPA

Z powodu udaru na świecie umiera rocznie ponad pięć milionów ludzi. Jest on trzecią po chorobach serca i nowotworach przyczyną zgonów oraz najczęstszym powodem trwałej niesprawności u osób powyżej 40. roku życia.

Reklama

Może trzeba posłuchać lekarzy i trochę zwolnić?

Globisz, Rozenek i inni

Od kilku lat o powrót do zdrowia walczy krakowski aktor Krzysztof Globisz. Udar zaskoczył go w lipcu 2014 roku. Był rozległy i bardzo spustoszył organizm. Pieniądze na leczenie zbierała m.in. fundacja Anny Dymnej. Po kilku latach zmagań aktor powoli wraca do życia. Gdy pierwszy raz, podpierając się laską, przyszedł na zajęcia do krakowskiej PWST i z trudem dobierał słowa, wielu jego studentów miało łzy w oczach. Od jakiegoś czasu pojawia się już w serialu "Leśniczówka". Pracuje też przy filmie "Prawdziwe życie aniołów".

W tym roku udar przeszedł Jacek Rozenek. Pierwsze diagnozy brzmiały tragicznie. Na szczęście w porę trafił do szpitala. Jest już coraz lepiej i wkrótce zobaczymy go na planie "Barw szczęścia". W jego przypadku najgorsze rokowania nie sprawdziły się. Chodzi, mówi coraz lepiej i rwie się do pracy.

Dziennikarz telewizyjny Michał Figurski miał 42 lata, gdy przeżył bardzo silny udar. Doznała go też dwa lata przed śmiercią Krystyna Sienkiewicz. Pokonała go. Potem śmiała się i mówiła, że ciągle szukała słów, które choroba jej ukradła.

Po przebytym 15 lat temu udarze Andrzej Zaorski żartował, że obawiał się, że stracił humor. Nie stracił, za to długo miał problemy z mową.

W lipcu tego roku Muniek Staszczyk był w Londynie, gdy dopadł go udar. "Dzięki Bogu, los obszedł się ze mną łaskawie" - wyznał po opuszczeniu szpitala.

Nie omija gwiazd

Obliczono, że udar przeżyło kilkanaście procent aktorów nominowanych do Oscara. Zmagały się z nim takie gwiazdy, jak np. Bette Davis, Richard Burton, Elizabeth Taylor. Także Kirk Douglas, Dudley Moore i Liza Minnelli.



W marcu 2019 roku zmarł Luke Perry ("Beverly Hills 90210"). 52-letni aktor trafił do szpitala z powodu rozległego udaru i nie udało się go uratować.

Luke Perry: Przystojniak z "Beverly Hills, 90210" 1 / 10 Źródło: materiały prasowe udostępnij