Gwiazdy dołączają do obsady filmu o Arecie Franklin

Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald i Mary J. Blige dołączyli do obsady biograficznego filmu poświęconego Arecie Franklin. Główną rolę w produkcji zatytułowanej "Respect" zagra Jennifer Hudson. Premiera obrazu została zapowiedziana na 14 sierpnia 2020 roku.

W Arethę Franklin wcieli się Jennifer Hudson /Gilbert Carrasquillo /Getty Images

Forest Whitaker, Marlon Wayans, Audra McDonald i Saycon Sengbloh oraz Hailey Kilgore zagrają członków rodziny Arethy Franklin. Whitaker sportretuje wielebnego CL Franklina, ojca piosenkarki, który był jej menadżerem w początkach kariery, Wayans zagra Teda White'a, pierwszego męża gwiazdy, McDonald sportretuje mamę wokalistki, Barbarę Franklin, a Sengbloh i Kilgore zagrają siostry Franklin.

Debiutująca na ekranie Skye Dakota Turner sportretuje młodą Arethę Franklin. Film wyreżyseruje Liesl Tommy na podstawie scenariusza Traceya Scotta Wilsona.



Aretha Franklin, choć nie umiała czytać nut, sama nauczyła się grać na pianinie, a już w wieku 12 lat zaczęła nagrywać piosenki i śpiewać gospel z ojcem. Pierwszy kontrakt płytowy podpisała jako 18-latka z Columbia Records.

W 1966 r. przeniosła się do Atlantic Records, gdzie nagrała wiele swoich najbardziej znanych piosenek. W 1979 r. rozpoczęła się jej 40-letnia prywatna i zawodowa przyjaźń z Clive'em Davisem, który wyprodukował wiele z jej hitów, w tym najlepiej sprzedającą się piosenkę w jej karierze "I Knew You Were Waiting (For Me)", duet z George'em Michaelem.

Legendarna wokalistka jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów muzycznych wszech czasów, z ponad 75 mln sprzedanych płyt na całym świecie. Na koncie miała takie przeboje, jak "I Never Loved A Man (The Way I Love You)", "Respect", "Baby I Love You", "Chain Of Fools", "(Sweet Sweet Baby) Since You've Been Gone", "Think".

Franklin urodziła się 25 marca 1942 r. w Memphis. "Królowa soulu" (Queen of Soul) w swej długiej karierze zdobyła aż 20 nagród Grammy (w tym dwie honorowe) oraz miała 20 przebojów numer jeden na Billboard R&B Singles Chart. Jej głos został uznany za "zasoby naturalne" w jej rodzinnym stanie Michigan. Była pierwszą kobietą, która została przyjęta do Rock and Roll Hall of Fame (1987 r.). Wystąpiła w kilku filmach, w tym w komedii muzycznej Johna Landisa "Blues Brothers" u boku Johna Belushi i Dana Aykroyda, a także w jej sequelu - "Blues Brothers 2000".

W 2010 roku zdiagnozowano u niej nieoperacyjnego raka. Po ciężkiej chorobie zmarła w swoim domu 16 sierpnia 2018 r. w wieku 76 lat. Królowa soulu spoczęła na cmentarzu Woodlawn w Detroit.