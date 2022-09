"The Making of Jesus Diabetes": Nowy projekt Boba Odenkirka

Jak informuje portal "Deadline", bohaterami filmu o tak frapującym tytule będą dwaj samotni bracia w średnim wieku, którzy nie mając żadnego doświadczenia filmowego, postanawiają nakręcić film o cukrzycy w czasach Jezusa Chrystusa. Obraz ten ma powstać w hołdzie dla ich niedawno zmarłej matki. Przez cały czas ich próby stworzenia dzieła ku czci rodzicielki filmowane są przez sąsiada.

Współautorami scenariusza filmu "The Making of Jesus Diabetes" będą twórcy serialu "U nas w Filadelfii" - Andrew Friedman i Michael Naughton. Zagrają oni również u boku Boba Odenkirka . Panowie spotkali się już wcześniej na planie serialu "Zadzwoń do Saula". Film wyreżyseruje Heath Cullens.

Reklama

Film "The Making of Jesus Diabetes" powstanie na podstawie wcześniejszego pomysłu Friedmana i Naughtona, który stworzyli na potrzeby teatru. Powtórzą oni w filmie role braci Gerry'ego i Seymoura Whitakerów. Odenkirkowi przypadła w udziale drugoplanowa rola szemranego faceta z mroczną przeszłością.

"Dla nas wszystkich to niewiarygodna okazja do pracy z tymi utalentowanymi filmowcami i obsadą. Nie możemy się doczekać, aż widzowie na całym świecie poznają ich sprytny i zabawny film. 'The Making of Jesus Diabetes' to odświeżająco zabawny scenariusz od początku aż po sam koniec. Z takim scenariuszem i obsadą mamy gotowy przepis na przezabawną rozrywkę. Pokochaliśmy te postaci, odkąd zobaczyliśmy je na scenie. Tego typu projekty sprawiają, że widzowie wciąż chcą chodzić do kina" - tłumaczą producenci filmu.