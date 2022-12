"Słuchajcie, wciąż jest nadzieja na kolejny film. Nicolas radzi sobie znakomicie, to jeden z najwspanialszych aktorów w historii. Jerry też radzi sobie znakomicie, a niedawno wyprodukował kolejny hit, czyli 'Top Gun: Maverick'. Fani ciągle upominają się o trzecią część. Według mnie nie ma się nawet nad czym zastanawiać" - powiedział Bartha w rozmowie z portalem Variety, wspominając Cage’a i producenta dwóch części "Skarbu narodów" Jerry’ego Bruckheimera .

