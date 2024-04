Jackie Chan: Zdjęcie aktora wywołało burzę na Instagramie

Jackie Chan uspokaja na Instagramie swoich fanów. Najnowsze zdjęcia aktora wzbudziły popłoch wśród internautów, którzy sądzili, że azjatycki gwiazdor kina akcji jest chory. Co tak naprawdę się stało? Chan, który 7 kwietnia skończył 70 lat, tłumaczy, że tak będzie wyglądał w swoim nowym filmie.

"Nie tak dawno temu kilkoro moich przyjaciół zobaczyło moje najnowsze zdjęcia i wszyscy zmartwili się o moje zdrowie. Chcę poinformować wszystkich, żeby się nie martwili. To tylko charakteryzacja do mojego najnowszego filmu. Grana przeze mnie postać ma siwe włosy, siwą brodę i ogólnie wygląda staro. (...) Jestem w przemyśle rozrywkowym od 62 lat i mam to szczęście, że nadal mogę grać w filmach" - pisze Jackie Chan na swoim koncie na Instagramie .

Gwiazdor nie wyjawił, o jaki film chodzi. Wiadomo natomiast, że Chan pracuje obecnie również przy nowej części serii "Karate Kid", która ma trafić do kin już w grudniu. W filmie tym po raz pierwszy na jednym ekranie spotkają się gwiazdor pierwszych części serii "Karate Kid" - Ralph Macchcio oraz właśnie Jackie Chan, który wystąpił w remake’u oryginalnej produkcji.

Jackie Chan ma już 70 lat

W niedzielę, 7 kwietnia, Jackie Chan obchodził swoje 70. urodziny.

"Jeszcze przed tym dniem moi przyjaciele mówili mi, że niedługo stuknie mi 70-tka. Za każdym razem, gdy słyszę tę liczbę, moje serce staje w miejscu. Mam już 70 lat? Po otrząśnięciu się z pierwszego szoku przypominają mi się słowa mojego przyjaciela i brata, Sammo Hunga: 'Możliwość starzenia się to szczęśliwa rzecz'. Szczególnie dla nas, kaskaderów. Nie zdajemy sobie sprawy, jakimi jesteśmy szczęściarzami, mogąc się zestarzeć" - pisze Chan.

Do wpisu na Instagramie aktor dołączył kilka swoich zdjęć z przeszłości.

"Niedawno moja ekipa przeglądała moje archiwum i wygrzebała z niego tak wiele niezapomnianych zdjęć. Wybrałem tu kilka z nich. (...) Kocham kręcić filmy i kocham Was. Dziękuję za urodzinowe życzenia i mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi i szczęśliwi" - zakończył swój wpis Chan.