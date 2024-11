Gwiazdor "Gladiatora" odczuwa lęk przed śmiercią. "Takie przeczucie"

Paul Mescal: moje życie nie będzie długie

Już 15 listopada na ekranach kin zadebiutuje od dawna wyczekiwana druga część " Gladiatora " w reżyserii Ridleya Scotta . Główną rolę w filmie gra Paul Mescal, aktor znany z kreacji w tak głośnych produkcjach, jak "Aftersun" , "Dobrzy nieznajomi" i "Normalni ludzie" .

28-letni Paul Mescal udzielił niedawno wywiadu magazynowi "GQ", w którym opowiedział o swych rozterkach i strachu przed śmiercią.



"Zawsze byłem przekonany, że moje życie nie będzie długie. W mojej głowie nigdy nie była to drastyczna myśl, jedynie takie przeczucie. Może ma to coś wspólnego z tym, że nie potrafię sobie wyobrazić siebie w wieku 80 lat. Dodatkowo boję się śmierci" - wypowiedź aktora cytuje PAP.

"Nie wierzę, gdy ktoś mówi, że jest gotowy na śmierć. (...) Myślę, żeby założyć rodzinę w młodym wieku, bo długo nie pożyję. Mam jednak nadzieję, że jestem w błędzie. Nie zmienia to faktu, że ciągle o tym myślę" - dodaje Mescal.

"Gladiaotr II": Kiedy polska premiera?

Bohaterem filmu "Gladiator II" jest dorosły już Lucjusz Verus (w tej roli Paul Mescal), wnuk Marka Aureliusza i syn Lucilli, do której roli powraca Connie Nielsen. W czasie, gdy Lucjusz walczy na wojnie, jego żona i przybrana matka zostają zabite. Mężczyznę przepełnia żądza zemsty i decyduje się na powrót do Rzymu, by pomścić bliskich.

Na ekranie zobaczymy również m.in. Denzela Washingtona, Pedro Pascala, Josepha Quinna, Freda Hechingera i Dereka Jacobiego.

Film trafi na ekrany polskich kin 15 listopada.

