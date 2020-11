​Gwiazdę Donalda Trumpa w Alei Sław otoczono płotem

Nie tylko właściciele sklepów zabezpieczają swoje lokale przed ewentualnymi zniszczeniami spowodowanymi niezadowoleniem społecznym z wyników odbywających się właśnie w Stanach wyborów prezydenckich. Przezornością wykazały się również osoby odpowiedzialne za Hollywoodzką Aleję Gwiazd. 3 listopada, w dniu wyborów, znajdująca się tam gwiazda Donalda Trumpa została otoczona płotem.

Gwiazda Donalda Trumpa była już wielokrotnie niszczona /Diabolik / SplashNews.com /East News

Aby przekaz był w stu procentach jasny, na płocie zawieszona została również kartka z informacją o braku dostępu. Prowizoryczna barierka ma chronić przed aktami wandalizmu, choć wydaje się, że sforsowanie jej nie jest trudne. Na razie tymczasowy płot jest dobrym miejscem do robienia sobie przy nim pamiątkowych zdjęć.



Taka przezorność nie wynika jedynie z tego, że bój o prezydenturę w Stanach Zjednoczonych jest na tyle wyrównany, że coraz częściej pojawiają się głosy o ewentualnych oszustwach i łamaniu prawa związanym z liczeniem głosów. Podgrzewa to atmosferę sporu publicznego, więc zakładanie, że po ogłoszeniu końcowych wyników może dojść do zamieszek, jest uzasadnione. Innym powodem zabezpieczenia gwiazdy Donalda Trumpa jest to, że z powodów politycznych była już dewastowana przynajmniej kilkukrotnie.

Szczególnie w trakcie prezydentury Donalda Trumpa jego gwiazda w Hollywoodzkiej Alei Sław jest łatwym celem dla jego przeciwników i osób nie zgadzających się z jego sposobem prowadzenia polityki. W trakcie jego kadencji została zniszczona przynajmniej czterokrotnie, w tym dwa razy w październiku.

Ostatni raz gwiazdę Donalda Trumpa zniszczono w miniony piątek. Zdewastował ją przy pomocy kilofa niejaki James Otis, który przyznaje się również do poprzedniego zniszczenia tej gwiazdy. Chodzi o sytuację, gdy osoba w przebraniu Niewiarygodnego Hulka dokonała aktu wandalizmu kilka godzin po tym, jak Donald Trump i jego żona Melania ogłosili, że mają koronawirusa.

Donald Trump otrzymał swoją gwiazdę w Alei Sław w 2007 roku. Obecny prezydent Stanów Zjednoczonych został nią uhonorowany za produkcję telewizyjnych ogólnokrajowych konkursów piękności.