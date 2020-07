Gwiazda Tomasza Bagińskiego w łódzkiej Alei Sław

Rysownik, reżyser i producent filmowy Tomasz Bagiński dołączy do artystów, którzy mają swoje gwiazdy w łódzkiej Alei Sław. Nominowany w 2002 roku do Oscara za "Katedrę" Bagiński jest m.in. producentem wykonawczym serialu "Wiedźmin".

Pasją pochodzącego z Białegostoku Tomasza Bagińskiego jest animacja filmowa. Kiedy nie dostał się do łódzkiej Szkoły Filmowej ani warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych rozpoczął studia architektoniczne na Politechnice Warszawskiej. Porzucił je, aby nadal doskonalić swoje umiejętności w animacji komputerowej.



W 1997 roku Bagiński zrealizował animację "Rain" - o człowieku, który po zagładzie atomowej, przenosi się do wirtualnej rzeczywistości, aby poczuć krople deszczu. Prawdziwym sukcesem artysty była "Katedra" inspirowana twórczością Antonio Gaudiego i Jacka Dukaja. Film był nominowany w 2002 roku do Oscara za krótkometrażową animację i otrzymał wiele innych nagród. Opowiada o podróżniku, który próbuje zrozumieć tajniki budowy katedry.

Po kolejnych filmach - m.in. "Sztuce spadania", "Biegu" i "Kinematografie" - kariera Bagińskiego przyspieszyła, a on sam próbował rozmaitych środków wyrazu. Tomasz Bagiński interesuje się także grami komputerowymi, do których produkuje zwiastuny (m.in. "Wiedźmin 2", "Wiedźmin 3"). Jest także scenarzystą, scenografem i autorem efektów specjalnych wielu produkcji. Artysta wymyślił i zrealizował cykl animowany "Legendy polskie".

Pod koniec 2019 roku widzowie mogli zobaczyć telewizyjny serial "Wiedźmin" na podstawie opowiadań Andrzeja Sapkowskiego, którego producentem wykonawczym był Tomasz Bagiński. Wiosną 2020 roku premierę miał inny serial telewizyjny "Kierunek: Noc" na podstawie prozy Jacka Dukaja, którego producentem był także twórca "Katedry".

Gwiazda Tomasza Bagińskiego pojawi się w łódzkiej Alei Sław przy Piotrkowskiej 70 w sobotę, 25 lipca.

Aleja Gwiazd Łódzkiej Drogi Sławy to odcinek Piotrkowskiej między ulicami 6 sierpnia i Traugutta a pasażem Rubinsteina. Pierwszą, wmurowaną w chodnik na Piotrkowskiej, była gwiazda Andrzeja Seweryna odsłonięta w 1998 roku, drugą poświęcono pedagogowi, historykowi kina i krytykowi filmowemu Jerzemu Toeplitzowi - twórcy łódzkiej Szkoły Filmowej.

Przez 22 lata uhonorowano w ten sposób kilkudziesięciu polskich twórców filmowych reprezentujących różne branże. Pomysłodawcą alei był nieżyjący już aktor Jan Machulski, a projekt gwiazdy wykonał grafik i twórca kilkuset plakatów filmowych Andrzej Pągowski - obydwaj mają swoje gwiazdy w łódzkiej Alei Sław.

Kapituła Alei Gwiazd działa przy Muzeum Kinematografii w Łodzi i Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.