Gwiazda "The Crown" z nową rolą. Film wyprodukuje Cate Blanchett

Emma Corrin z nową rolą

Nagrodzona Złotym Globem za rolę w serialu "The Crown" Emma Corrin przygotowuje się do udziału w kolejnym projekcie. Będzie to film pod tytułem "Peaches" ("Brzoskwinki"). Wśród producentów tej komedii będzie firma Dirty Films, której właścicielką jest Cate Blanchett. Oprócz Corrin na ekranie zobaczymy znaną z filmu "Paryż, 13. Dzielnica" Lucie Zhang.

Emma Corrin i Lucie Zhang wcielą się w filmie "Peaches" w role mieszkających w Hongkongu przyjaciółek, które żyją z naciągania bogaczy. Dobry z pozoru plan posypie się jak domek z kart, gdy odkryją, że jedna z torebek luksusowego paryskiego domu mody Hermes, którą dostały w prezencie, jest podróbką.

Reklama

"Peaches": "Wrzaskliwa oda do młodości i wolności"

Zdjęcie Makita Samba i Lucie Zhang w filmie "Paryż, 13. dzielnica" w reżyserii Jacquesa Audiarda / materiały prasowe

Jak informuje portal "Deadline", "Peaches" będzie remakiem klasycznego czechosłowackiego komediodramatu z 1966 roku zatytułowanego "Stokrotki". Jego reżyserią zajmie się Jenny Suen, dla której będzie to anglojęzyczny debiut. Ta pochodząca z Hongkongu scenarzystka, producentka i reżyserka debiutowała w 2017 roku filmem "The White Girl". Zdjęcia do jej najnowszej produkcji mają rozpocząć się na początku przyszłego roku.

"Nowy film Jenny Suen to wrzaskliwa oda do młodości i wolności przyprawiona szczyptą hongkońskiego slapsticku. Emma Corrin i Lucie Zhang to dwie z najbardziej ekscytujących talentów swojego pokolenia będące idealnymi aktorkami do uchwycenia wyraźnych rytmów i surrealistycznych eskapad tego wyjątkowego filmu" - zapewniła Coco Francini z Dirty Films.

"Film 'Peaches' będzie zabawną eksploracją tego, co to znaczy być młodym człowiekiem w dzisiejszym świecie pełnym katastrof. Po co żyć na poważnie, jeśli wydaje się, że nie ma przyszłości? Emma i Lucie są zdumiewającymi aktorkami. Mają odpowiednią werwę i wrażliwość" - dodała Suen.