Sarah Snook , gwiazda bijącego rekordy popularności serialu "Sukcesja" , wkrótce rozpocznie pracę nad nowym, tym razem teatralnym projektem. Jak donosi Deadline, australijska gwiazda przyjęła angaż do nowej produkcji londyńskiego West Endu, który uznawany jest za brytyjski odpowiednik Broadwayu. Mowa o scenicznej adaptacji słynnej powieści gotyckiej "Portret Doriana Graya" autorstwa Oscara Wilde’a.

Sarah Snook w "Portrecie Doriana Graya" na deskach West Endu

To mroczna opowieść o pewnym młodzieńcu, który sprzedał duszę w zamian za wieczną młodość. Gdy zachwycony urodą tytułowego Doriana artysta maluje jego portret, bohater wyraża życzenie, by na zawsze zachować uchwyconą na płótnie aparycję. Od tego momentu jego uroda pozostaje niezmienna, lecz każdy występek i niegodziwość wyrządzona innym znajduje odzwierciedlenie na obrazie.

Reklama

Widowiskowa adaptacja jedynej powieści w dorobku legendarnego poety została stworzona przez Kipa Williamsa, dyrektora artystycznego prestiżowego australijskiego teatru Sydney Theatre Company. Widzowie, którzy mieli okazję obejrzeć spektakl w Australii, określali go mianem "zjawiskowego kino-teatru". Snook ma przed sobą nie lada wyzwanie - na scenie wcielić ma się bowiem w aż 26 postaci. W ten oto sposób serialowa Shiv wróci do aktorskich korzeni. Zanim bowiem zyskała globalną sławę dzięki występowi w "Sukcesji", była odnoszącą sukcesy gwiazdą teatru. Próby do przedstawienia mają ruszyć tej jesieni.