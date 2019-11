Gwiazda popularnego serialu w "Kodzie Dedala"

W pełnym zwrotów akcji filmie "Kod Dedala" zobaczymy gwiazdę serialu "The End of the F***ing World" - Alexa Lawthera.

Alex Lawther w scenie z filmu "Kod Dedala" /materiały prasowe

Alex Lawther urodził się 4 maja 1995 r. W Petersfield, Hampshire w rodzinie prawników. Ma 24 lata i dwójkę starszego rodzeństwa - brata, Camerona, który jest producentem filmowym i siostrę Ellie, niezwiązaną z przemysłem filmowym.



Debiutował w teatrze. Jego pierwszą większą rolą filmową była rola młodego Alana Turinga w filmie "Gra tajemnic". Za swoją kreację zdobył nagrodę London Film Critics 'Circle dla młodego brytyjskiego aktora roku. Kolejnym znaczącym występem była rola w "Departure", gdzie zagrał kochającego poezję, nieco pretensjonalnego nastolatka, który zakochuje się w innym chłopcu, co doprowadza do rozłamu między nim a matką.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Gra tajemnic" [trailer]

W 2017 roku Alex wystąpił w filmie "Freak Show" jako Billy Bloom, który pomimo tego, że jest nowym uczniem w ultra-konserwatywnym liceum, podejmuje decyzję o kandydowaniu na królową balu. Jego stroje, w których paraduje z dumą do szkoły, do złudzenia przypominają sceniczne kostiumy Davida Bowie czy Lady Gagi. Inni uczniowie mają problemy z akceptacją ekstrawaganckich zachowań i modowych wyborów Billy'ego. Chłopak jednak ani myśli się zmieniać i podporządkowywać normom wyznawanym przez większość.



W 2016 roku Alex pojawił się w trzecim sezonie serialu "Black Mirror". W odcinku "Zamknij się i tańcz" Alex wciela się w nastolatka, właściciela zawirusowanego laptopa, który musi podjąć decyzję: wypełnić instrukcje hakera albo pozwolić mu na ujawnienie światu jego intymnych sekretów.



Wideo "Black Mirror" (Shut Up and Dance): Trailer

Alex ma również na swoim koncie rolę w "Żegnaj Christopher Robin", filmie biograficznym opartym na życiu twórcy Kubusia Puchatka - A. Milne'a - i jego rodziny, a zwłaszcza jego syna Christophera Robina.



W "Kodzie Dedala" aktor wciela się w rolę brytyjskiego tłumacza, który wraz z innymi kolegami po fachu zostaje zamknięty w bunkrze, by pracować nad przekładem finałowej części bestsellerowej trylogii, na którą czekają miliony fanów. Praca marzeń okazuje się jednak więzieniem. Kiedy fragment książki, wraz z żądaniem okupu, pojawia się w Internecie, rozpoczyna się polowanie na winnego i wyścig z czasem...



Co ciekawe, Alex nie udziela się sieci. Nie ma Instagrama, Twittera ani Snapchata. Istnieje jednak oficjalna strona aktora na Facebooku, gdzie można śledzić informacje o jego najnowszych projektach.



"Kod Dedala" w kinach od 20 grudnia, a już od 5 listopada można oglądać nowy sezon serialu "The End of the F***ing World".