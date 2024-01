Gwiazda polskiego kina nie ma telefonu komórkowego! Powód zaskakuje!

Zdzisław Wardejn: Gwiazdor lat 80. nie ma telefonu komórkowego

W latach 80. XX wieku nie było chyba aktora, który z równie regularną częstotliwością pojawiałby się w największych ekranowych hitach. "Kogel Mogel", "Och, Karol", "Piłkarski poker" czy serial "W labiryncie" to tytuły znane miłośnikom polskiego kina. W każdym z nich na ekranie oglądać mogliśmy Zdzisława Wardejna .

Jego najbardziej pamiętną rolą od lat pozostaje kreacja docenta Mariana Wolańskiego w przebojowej komedii Romana Załuskiego "Kogel Mogel" (1988). W popularnej produkcji na ekranie partnerowały mu Grażyna Błęcka-Kolska i Ewa Kasprzyk. Od tego czasu powstało już kilka kolejnych części serii.

Reklama

24 stycznia w warszawskim kinie Helios odbyła się premiera filmu "Baby Boom, czyli Kogel Mogel 5" , który przedstawia następny rozdział perypetii rodzin Wolańskich i Zawadów. produkcji. Uroczysty pokaz zgromadził wiele gwiazd. Wśród gości nie mogło zabraknąć Zdzisława Wardejna.

Aktor udzielał podczas premiery wywiadów. Przy tej okazji wydało się, że polski gwiazdor nie ma swojego telefonu komórkowego. Wardejn wyznał, że nie chce być podsłuchiwany. Ale jak w takim razie można się z nim skontaktować?

"Jak komuś zależy, to mnie znajdzie. Wiele razy już się o tym przekonałem. Proszę mi wierzyć, że świetnie mi się żyje bez telefonu. A jak potrzebuję do kogoś zadzwonić, to proszę jakąś miłą panią, żeby mi pożyczyła komórkę i załatwiam, co trzeba" - powiedział w rozmowie z "Plejadą".

"Baby boom, czyli Kogel Mogel 5": Uroczysta premiera filmu 1 / 13 Premiera filmu "Baby boom, czyli Kogel Mogel 5" - Dorota Stalińska i Maciej Zakościelny Źródło: AKPA Autor: Podlewski

"Baby boom, czyli Kogel Mogel 5": Fabuła, obsada, zwiastun

Czym zaskoczy widzów "Baby boom, czyli Kogel Mogel 5" ? Piotruś - razem z żoną, teściową oraz Leopoldem - przenosi się do nowego domu: zabytkowego dworku. A Marlenka postanawia przy okazji znaleźć rodzinie odpowiedniego, pasującego do eleganckiej rezydencji przodka... Z kolei Agnieszka robi na uczelni karierę, ale tuż po obronie doktoratu nagle odkrywa, że jest w ciąży. A gdy na świat przychodzi mały Kuba zaczynają się problemy!



Piotruś towarzyszy siostrze w trakcie porodu i sam zaczyna marzyć o dziecku - ku przerażeniu Marlenki. Marcin, świeżo upieczony tata, wpada w panikę i nagle znika. A do tego w Brzózkach zjawia się tajemnicza Kamila - dziewczyna w zaawansowanej ciąży, która szuka właśnie Zawady...

Na ekranie ponownie pojawi się obsada znana z poprzednich części: Maciej Zakościelny, Katarzyna Skrzynecka, Aleksandra Hamkało, Nikodem Rozbicki, Grażyna Błęcka-Kolska, Zdzisław Wardejn, Dorota Stalińska, Marian Opania, Małgorzata Rożniatowska, Wiktor Zborowski i Wojciech Solarz.