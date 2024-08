Gwiazda "Obcego" dołączy do świata "Gwiezdnych wojen"!

Oprac.: Patrycja Otfinowska Wiadomości

Dwukrotnie nominowana do Oscara Sigourney Weaver zapowiedziała, że dołączy do obsady nadchodzącego filmu "Mandalorian". Aktorka jest podekscytowana nowymi wyzwaniami. Co wiemy o nowej produkcji?

Zdjęcie Sigourney Weaver / ALBERTO PIZZOLI / East News