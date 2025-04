Gwiazda młodego pokolenia olśniła w hicie Netfliksa. Jej kariera dopiero nabiera rozpędu

Alycia Debnam-Carey: gwiazda młodego pokolenia

Alycia Debnam-Carey jest australijską aktorką, która zyskała sławę dzięki roli komandor Lexy w "The 100" oraz Alici Clark w "Fear the Walking Dead". Karierę aktorską zaczęła od małych ról w australijskich filmach jak "Martha’s New Coat" (2003), czy serialu "McLeod’s Daughters" (2008). W amerykańskiej produkcji wystąpiła po raz pierwszy w 2012 roku. Był to serial dokumentalny "Next Stop Hollywood", w którym przedstawiono losy młodych Australijczyków starających się rozpocząć karierę w Stanach Zjednoczonych.

Jej kariera nabrała rozpędu dwa lata później, kiedy Alycia zagrała w filmie "Epicentrum" (gdzie partnerowała m.in. Sarah Wayne Callies i Richardowi Armitage) oraz w pilocie serialu "Galyntine". Kolejną produkcją, w jakiej wystąpiła, był postapokaliptyczny serial "The 100" emitowany na antenie stacji CW. Był to przełom w jej karierze.

Choć nie zagościła w produkcji zbyt długo (nie należała do stałej obsady, a w międzyczasie dostała propozycję zagrania jednej z głównych postaci w "Fear the Walking Dead"), to sposób wypisania Lexy z "The 100" spotkał się z ogromnym niezadowoleniem ze strony fanów.

W tamtym czasie Alycia zagrała również w horrorze "Friends Request", którego fabuła dotyczyła niebezpieczeństw związanych z mediami społecznościowymi. Główną bohaterką "Friends..." jest dziewczyna, która po odrzuceniu "prośby o dołączenie do znajomych" staje się celem szaleńca.

Alycia Debnam-Carey: nie zapomina o swoich fanach

Jedną z największych produkcji, a w jakich pojawiła się aktorka, jest "Fear the Walking Dead" - spin-off popularnego "The Walking Dead". Alycia przez siedem sezonów wcielała się w Alicię Clark, zwyczajną nastolatkę, której życie nagle zostaje wywrócone do góry nogami. W maju 2022 roku zrezygnowała z udziału w produkcji. Ku radości fanów powróciła na moment w finałowych odcinkach.

Kolejny uznanym serialem w jej karierze był dramat psychologiczny "Saint X" na podstawie powieści Alexis Schaitkin. Produkcja przedstawia historię Emily, której dotąd uporządkowane życie zostaje wywrócone do góry nogami, kiedy dowiaduje się, że jej siostra zginęła. Młoda kobieta zrobi wszystko, aby dowiedzieć się prawdy.

Alycię mogliśmy również oglądać w ukrytej perełce Prime Video - serialu "Wszystkie kwiaty Alice Hart". To adaptacja powieść australijskiej autorki Holly Ringland; historia o rodzinie, dojrzewaniu, traumie, tajemnicach i o tym, jak trudno czasami kobietom odnaleźć własny głos.

Zdjęcie Alycia Debnam-Carey / Amy Sussman / Getty Images

Alycia Debnam-Carey: jej kariera dopiero nabiera rozpędu

W 2024 roku na Netfliksie pojawił się horror "Liczy się wnętrze", w którym aktorka zagrała Nikki. Fabuła opowieści osnuta jest wokół losów uczestników przedweselnej zabawy. Wszystko układa się fantastycznie do momentu, kiedy ma imprezę wpada dawno niewidziany przyjaciel... z tajemniczą walizką. W krótkim czasie wspaniała noc zamienia się w koszmar. Ciekawostką jest fakt, że Netflix zakupił tę produkcję na Festiwalu Filmowym w Sundance za blisko 17 milionów dolarów.

W lutym bieżącego roku zadebiutował serial "Ocet jabłkowy", w którym Alycia wcieliła się w jedną z głównych bohaterek. Australijski produkcja Netfliksa przykuwa uwagę widzów nie tylko dobrą obsadą, ale również inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami przerażającą historię o tym, jak u zarania mediów społecznościowych jedna kobieta - Belle Gibson - oszukała w zasadzie cały świat. Alycia zagrała w niej Millę Blake - dziewczynę, która w desperacji sięga po medycynę alternatywną, budując przy okazji własną markę.

Jak donoszą zagraniczne media, następnym projektem Alycii będzie sequel filmu "Godzilla vs. Kong". W najnowszym obrazie o legendarnych potworach wrogowie będą musieli połączyć siły, by móc zmierzyć się z ukrytym złem, które zagraża zarówno istnieniu ich, jak i ludzkości. Na planie "Godzilla i Kong" Alycia ponownie spotka się z koleżanką z planu "Octu jabłkowego" - Kaitlyn Dever ("The Last of Us").

