Gwiazda i zamachowiec byli na sali. Potem już nigdy nie zagrała w teatrze

Oprac.: Anna Kempys Wiadomości

Jodie Foster - gwiazda kina, którą również możemy oglądać w produkcjach telewizyjnych - nie występuje jednak w teatrze. Po raz ostatni na teatralnych deskach można było ją zobaczyć w 1981 roku, kiedy miała 18 lat. Co się stało, że już nie wróciła do teatru? Wyznała to po latach.

Jodie Foster na festiwalu filmowym w Cannes (2016) /AFP