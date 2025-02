Gwiazda hitu Netflixa zaskakuje. Tworzy niecodzienny performans w Warszawie

Piotr Głowacki zaskakuje. Aktor tworzy rzeźbę wspinaczkową w Warszawie

Co robi Piotr Głowacki, kiedy schodzi z planu zdjęciowego? Nie tylko uczy nowe pokolenia aktorów i oddaje się z żoną pasji jaką jest wspinaczka, ale też szuka sposobów na połączenie tego sportu z innymi dziedzinami. Wspinanie wprowadził jako jeden z elementów kształcenia swoich studentek i studentów w Akademii Teatralnej. Powołał też do istnienia Fundację Dajesz! Jurajską Republikę Wspinaczkową. Teraz organizuje wystawę, gdzie zaprezentuje rzeźbę wspinaczkową. Co to takiego?

"Rzeźby pojawiające się w przestrzeni publicznej upamiętniają i promują wybitne osoby i zdarzenia niosące godne przekazywania idee ważne dla wspólnoty, jednak dla młodych ludzi są w pierwszym zetknięciu ciekawymi obiektami wystającymi z ziemi zachęcającymi intuicyjnie do wspinania. Niestety zazwyczaj są tak skonstruowane, że dorośli opatrują je instrukcją: zakaz wspinania, co tworzy dystans między ideami zaklętymi w bryły a ich dziecięcymi odbiorcami. Rzeźba do wspinania jest najlepszą zachętą do poznawania bliżej przekazu dorosłych, do wspólnego spędzania czasu oraz rozmowy. Wystawiona publicznie daje również równy dostęp do wiedzy wszystkim" - czytamy w opisie wydarzenia.

Wernisaż będzie można zobaczyć w budynku biurowym Stratos w Warszawie w ramach Stratos Art Project. Prezentacja Projektu Rzeźby Wspinaczkowej Lucy i Kosmonauta Piotra Głowackiego wraz z ekspozycją rzeźby i malarstwa artystów sztuk wizualnych Piotra Budkiewicza i Wojciecha Kielara uczestniczących twórczo w realizacji projektu zaplanowana jest na 5 marca 2025 roku o godz. 19.00.

Rzeźba wspinaczkowa Piotra Głowackiego to dopiero początek. Co jeszcze czeka odiwedzających?

Cykl wydarzeń poświęconych sztuce i jej obecności w codziennym życiu potrwa przez cały 2025 rok. W ramach wystaw w przestrzeni Stratos będą organizowane debaty poruszające temat sztuki od A do Z, ze szczególnym uwzględnieniem stwierdzenia, że sztuka ma być na co dzień i dla każdego. Rozwijając, będą poruszane tematy zarówno umieszczenia sztuki w przestrzeniach publicznych, inwestycji w sztukę, ale i prozaiczne, takie jak eksponować sztukę czy korzyści podatkowe wynikające z inwestowania w nią, powiązania sztuki z biznesem. Do debat zapraszani będą specjaliści od powyższych dziedzin.

