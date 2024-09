Gwiazda "Harry'ego Pottera": Najpierw książki, potem filmy. Wyjaśniła dlaczego

Bonnie Wright wystąpiła we wszystkich ośmiu filmach z serii o Harrym Potterze. Wcieliła się w Ginny Weasley, wybrankę serca tytułowego bohatera i siostrę jego najlepszego przyjaciela. Adaptacje książek o młodym czarodzieju powstały w latach 2001-2011. Osiem filmów zarobiło łącznie 7,7 miliarda dolarów na całym świecie.

Bonnie Wright: chce przekonać syna do książek

Obecnie aktorka wciąż miło wspomina ogromną przygodę, w której przyszło jej wziąć udział i nie może doczekać się momentu, gdy wraz z synem zasiądzie przed ekranem, by zobaczyć pierwsze sceny z filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" .

W rozmowie z "Us Weekly" zdradziła, że chciałaby, aby jej syn sięgnął po powieści napisane przez J. K. Rowling.



"Mam nadzieję, że naprawdę mu się to spodoba! Znaczy, nie mogę go do tego zmusić, ale zdecydowanie będę gorąco zachęcać do przeczytania książek" - powiedziała podczas niedzielnego wydarzenia "Powrót do Hogwartu". - "Mam nadzieję, że mu to przeczytam... ale na pewno upewnię się, że przeczytamy książki, zanim obejrzymy filmy" - podkreśliła.

Bonnie Wright liczy również, że przygody Pottera rozbudzą w jej synku miłość do czytania, podobnie jak miało to miejsce z milionami czytelników.

"Myślę, że to na tyle wyjątkowe, że tak wiele nowych pokoleń fanów to pokocha i znajdzie w tej historii coś, co do nich przemawia. Rozmawiam z wieloma rodzicami lub nauczycielami, jeśli chodzi o czytanie tej książki, którzy mówią: ‘O mój Boże, jesteśmy bardzo wdzięczni Harry’emu Potterowi, ponieważ naprawdę zainspirował on do czytania więcej, pisania, wszystkiego".

Mały Elio, syna Bonnie Wright ma jeszcze sporo czasu na przekonanie się do powieści, ponieważ 1 września wrześnie skończył dopiero rok. Jednak nie jest jedynym niezaznajomionym z magicznym światem domownikiem Wright. Okazuje się, że jej mąż, Andrew Lococo, za którego wyszła w 2022 roku, również nie widział filmów ani nie czytał książek.

Aktorka ma nadzieję, że będą mogli spędzić czas na rodzinnym poznawaniu przygód młodego czarodzieja.

"Nigdy nie czytał książek, więc mam nadzieję, że będzie mógł być tego częścią razem z naszym synem. Jestem pewna, że to zrobi" - zdradziła Wright.