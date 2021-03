Gwiazda "Gry o tron" w serialu o Obi-Wanie Kenobim

Indira Varma, która w serialu HBO "Gra o tron" wcieliła się w rolę wojowniczej Ellarii Sand, dołączyła do obsady szykowanego przez serwis streamingowy Disney+ serialu "Obi-Wan Kenobi". Wystąpi w nim u boku Ewana McGregora, który wcieli się w tytułową postać, oraz Haydena Christensena.

Na razie nie wiadomo, kogo Indira Varma zagra w serialu "Obi-Wan Kenobi" /Jason LaVeris/FilmMagic /Getty Images

Jak podaje portal "Deadline", nie wiadomo jeszcze, w jaką rolę wcieli się w serialu "Obi-Wan Kenobi" Indira Varma. Tajemnicą owiana jest zresztą także fabuła serialu studia Lucasfilm. Można się spodziewać, że akcja umiejscowiona zostanie pomiędzy wydarzeniami z trzeciego i czwartego epizodu "Gwiezdnych wojen", czyli filmów filmów "Zemsta Sithów" oraz "Nowa nadzieja".



Według informacji podawanych wcześniej przez Ewana McGregora, zdjęcia do serialu "Obi-Wan Kenobi" mają ruszyć jeszcze wiosną tego roku. Reżyserką serialu będzie Deborah Chow, która wcześniej pracowała przy innej produkcji studiów Lucasfilm i Disneya umiejscowionym w świecie "Gwiezdnych wojen" - wyreżyserowała dwa odcinki pierwszego sezonu serialu "The Mandalorian". W pracach nad produkcją o Obi-Wanie wykorzystana zostanie również technologia opracowana na potrzeby "The Mandalorian". Pozwoliła ona wyeliminować tzw. green-screeny na rzecz specjalnych ekranów, na których wyświetlane jest otoczenie danej sceny.

Mistrz Jedi Obi-Wan Kenobi to jedna z najważniejszych postaci w świecie "Gwiezdnych wojen". Przyszłego nauczyciela Luke'a Skywalkera po raz pierwszy można było zobaczyć w filmie "Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja". W jego rolę wcielił się w nim Alec Guinness. O wcześniejszych wydarzeniach z życia Kenobiego widzowie dowiedzieli się z tzw. Trylogii Prequeli w reżyserii George'a Lucasa. Kenobi był w niej mentorem i nauczycielem młodego Anakina Skywalkera, który w przyszłości przeistoczył się w mrocznego Dartha Vadera.

Indira Varma, która debiutowała rolą w filmie "Kamasutra" z 1996 roku, z powodzeniem łączy występy na dużym i małym ekranie. Bardziej znana jest jednak z ról w produkcjach telewizyjnych. Ostatnio można ją było oglądać w serialu "For Life".