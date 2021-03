Gwiazda "Bridgertonów" jako legendarna artystka art deco

Phoebe Dynevor, której sławę przyniosła rola w serialu Netfliksa "Bridgertonowie", niedługo rozpocznie kolejny projekt. Będzie to film "The Colour Room". Wcieli się w nim w postać Clarice Cliff, artystki, która począwszy od lat 20. ubiegłego wieku zrewolucjonizowała uprawianą przez siebie sztukę ceramiki oraz garncarstwa i została jedną z największych przedstawicielek art deco.

Kariera Phoebe Dynevor nabiera tempa /David M. Benett/Dave Benett /Getty Images

Wywodzący się od francuskich terminów "art" (sztuka) i "decoratif" (dekoracyjny) styl w sztuce rozwinął się w latach 1919-1939. Charakteryzował się nowoczesnym projektowaniem skupionym na wpływie danego przedmiotu na otoczenie człowieka oraz na perfekcyjnym wykonaniu przedmiotu użytkowego.

Reżyserką filmu "The Colour Room" będzie Claire McCarthy ("Wszystko, co lśni"), a scenariusz napisała Claire Peate. Obok Phoebe Dynevor w "The Colour Room" wystąpią Matthew Goode ("Gra tajemnic"), David Morrissey ("The Walking Dead"), Darci Shaw ("Judy"), Kerry Fox ("Płytki grób") oraz Luke Norris ("Poldark: Wichry losu"). Zdjęcia do tego filmu rozpoczną się w tym miesiącu, a jego premiera planowana jest jeszcze w tym roku.

"Jestem szczęśliwa, że dołączyłam do obsady filmu 'The Colour Room', szczególnie że wcielę się w rolę jednej z najbardziej szanowanych artystek w kraju, Clarice Cliff. To prawdziwy zaszczyt zagrać tak niesamowitą osobę. Scenariusz został naprawdę pięknie napisany i czuję dumę z pracy w tak mocnym, kobiecym zespole. Zarówno za kamerą, jak i przed nią" - powiedziała Dynevor cytowana przez portal "Variety".

"Clarice Cliff to jedna z najbardziej ikonicznych artystek XX wieku. Kobieca pionierka, która dosłownie zerwała pleśń z angielskiego garncarstwa w latach 20. ubiegłego wieku. Nie mogę się doczekać startu tej całkowicie brytyjskiej produkcji i przeniesienia na ekran niewiarygodnej prawdziwej historii w postaci filmu ze wspaniałą Dynevor, Matthew Goodem i Davidem Morrisseyem. Będzie to nowe, trafne spojrzenie na życie zawodowe i osobiste Cliff. Jestem niesamowicie dumna z tego, że film został napisany, zostanie wyreżyserowany i wyprodukowany przez zespół złożony w całości z kobiet" - dodała producentka Sarah Wright.