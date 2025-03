Gwiazda Bonda rzuca aktorstwo? "Tęsknię za bezczynnością"

Rosamund Pike planuje przerwę od aktorstwa?

Rosamund Pike , brytyjska aktorka znana z udziału w filmach "Śmierć nadejdzie jutro", "Duma i uprzedzenie", "Zaginiona dziewczyna", "Saltburn" czy "O wszystko zadbam", "Johnny English Reaktywacja" w najnowszym wywiadzie wyznała, że jest zmęczona, czuje się emocjonalnie wyczerpana i chce odpocząć od występów na ekranie.

"Grałam wiele autentycznych osób, co bywa trudne, a wręcz traumatyczne - zagłębianie się w czyjąś duszę po to, by przedstawić postać wiarygodnie i szczerze sprawia, że żyjesz jej życiem bardziej niż własnym" - powiedziała aktorka w wywiadzie dla magazynu "Porter".

Czuję, że muszę wrócić do rzeczywistości. W tej chwili tęsknię za bezczynnością dodała Rosamund Pike.

Portretowanie autentycznych bohaterek faktycznie nie jest jej obce. W ostatnich latach Pike wcieliła się choćby w Linę Heydrich, żonę Reinharda Heydricha, szefa Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy i centralnej postaci w nazistowskich Niemczech, którą zagrała w thrillerze wojennym "Kryptonim HHhH" z 2017 roku. Zaledwie rok później wcieliła się w amerykańską dziennikarkę i korespondentkę wojenną Marie Colvin w produkcji "Prywatna wojna", a następnie w nagrodzoną dwiema Nagrodami Nobla polską fizyczkę Marię Skłodowską-Curie, którą zinterpretowała w filmie "Skłodowska" z 2019 roku.



Najnowszym zawodowym projektem gwiazdy jest film Guya Ritchiego "Szara strefa". Produkcja opowiada o trójce balansujących na granicy prawa poszukiwaczy skradzionych miliardów dolarów. U boku Pike wystąpili Henry Cavill, Jake Gyllenhaal i Eiza González. Premiera tytułu ma się odbyć jeszcze w tym roku.



Rosamund Pike była nominowana do Oscara za rolę w thrillerze Davida Finchera "Zaginiona dziewczyna". Jest laureatką Złotego Globu, nagrody Primetime Emmy i statuetki Saturna.