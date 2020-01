Gwiazda Bollywood Deepika Padukone o kobiecie oblanej kwasem

Ataki z użyciem żrącego kwasu to poważny problem społeczny w Azji Południowej. Ich ofiarami są zazwyczaj kobiety, które odrzuciły względy mężczyzn. Z tematem zmierzyła się bollywoodzka supergwiazda Deepika Padukone, która wyprodukowała film "Splash ("Chhapaak"), w którym zagrała też jedną z ról.

Deepika Padukone na festiwalu filmowym w Cannes 2010 /Iana Gavan /Getty Images

Napastnicy używający kwasu mają przede wszystkim jeden cel - trwale oszpecić twarz ofiary. Taki atak przeżyła między innymi Laxmi Agarwal, która w 2005 roku została napadnięta przez mężczyznę, który się do niej zalecał i został odrzucony.

W kolejnych latach Agarwal rozpoczęła kampanię mającą na celu powstrzymanie sprzedaży kwasu. Spotkała się ona z odzewem z całego świata, a Laxmi została nagrodzona m.in. wyróżnieniem International Women of Courage Award. Nagrodę wręczyła jej w 2014 roku ówczesna pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Michelle Obama.

To właśnie historia Laxmi Agarwal stała się inspiracją do powstania filmu "Splash".

"On nie opowiada o samym incydencie, a o tym, co wydarzyło się później w życiu Laxmi" - mówi portalowi "Variety" Deepika Padukone. "O tym, jaką jest kobietą i kim się stała. Jak wykorzystała to wydarzenie do ukształtowania siebie i stania się głosem w ważnej sprawie. Oraz o wyzwaniach i przeszkodach, przed którymi stają ludzie tacy jak ona".



"Moi znajomi uważają, że to odważny ruch" - mówi Padukone, która zdecydowała się wystąpić w roli głównej bohaterki. Gwiazda do tej pory kojarzona była z rolami kobiet słynących z urody. Można ją było zobaczyć również podczas tygodni mody na całym świecie czy w reklamach, które zrobiła dla takich marek jak L'Or,al.

"Dla mnie niczym nie różni się to od tego, gdy przyznałam się do depresji. Ludzie myśleli, że to odważne i śmiałe. Uważałam inaczej. Byłam po prostu szczera. Czuję empatię do ofiar takich ataków i zauważam wiele pozytywów w opowiedzeniu historii Laxmi. Chciałabym dotrzeć dzięki temu do jak największej liczby ludzi" - podkreśla aktorka, która jest też producentką "Splasha".

Padukone dołączyła do wciąż niewielkiej liczby kobiet pełniących rolę producentów filmowych w Indiach. Wśród nich są m.in. robiąca ostatnio karierę w Hollywood Priyanka Chopra Jonas, Ekta Kapoor, Ashi Dua i Krishika Lulla.

"Splash" nie jest pierwszym filmem podejmującym ten ważny społecznie temat. W zeszłym roku można było zobaczyć w Indiach dramat "Up Above" ("Uyare") z Parvathy Thiruvothu w roli głównej. Film wyprodukowany przez Padukone ma jednak szansę dotrzeć do dużo większej liczby widzów. Od 10 stycznia będzie go można zobaczyć w ponad dwu tysiącach kin w 41 krajach.