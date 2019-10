Gustaw Holoubek ma swój skwer w Krakowie

Jeden z najwybitniejszych aktorów filmowych i teatralnych oraz reżyser Gustaw Holoubek ma swój skwer na Zwierzyńcu w Krakowie. Uroczyste otwarcie zieleńca, ulokowanego przy zbiegu ulic Fałata i Kraszewskiego, odbyło się w piątek.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski (L), aktorka Magdalena Zawadzka-Holoubek (C) i Jan Holoubek (P) podczas uroczystości nadania imienia Gustawa Holoubka skwerowi u zbiegu ulic Fałata i Kraszewskiego w Krakowie / Jacek Bednarczyk / PAP

W uroczystości uczestniczyła wdowa po zmarłym 11 lat temu artyście Magdalena Zawadzka-Holoubek oraz syn Jan Holoubek.



- Marzyłam, żeby zaistniał jakiś punkt w mieście Krakowie, który by przypominał o tym, że był ktoś taki, kto tu się urodził, wychował, kształtował podstawy przyszłego życia i to się dzisiaj ziściło. (...) Był bardzo skromnym człowiekiem i mimo licznych sukcesów nigdy nie dotknęła go straszna rzecz, jaką jest megalomani - powiedziała Magdalena Zawadzka-Holoubek.

Jak zaznaczyła, jej mąż kochał "magiczną" dzielnicę Zwierzyniec, kochał Kraków. - Tutaj zostawił swoje serce, mimo że potem pojechał w świat daleki - mówiła i dodała, że Kraków jest ważnym bohaterem w jedynek książce Gustawa Holoubka - "Wspomnienia z niepamięci".

- Dziękuję za ten piękny gest oddania skweru pod opiekę mojemu tacie. Jestem pewny, że otoczy go swoim czułym i dobrym spojrzeniem - powiedział syn artysty, Jan Holoubek. Dzielnicę Zwierzyniec syn aktora określił zaś "arkadią, rajem cudownego dzieciństwa", o którym często ojciec mu opowiadał.

Zdjęcie Aktorka Magdalena Zawadzka-Holoubek (L) i Jan Holoubek (P) / Jacek Bednarczyk / PAP

Prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski podkreślił, że radni jednogłośnie zdecydowali o nadaniu skwerowi imienia Gustawa Holoubka. Mówił też o związku artysty z miastem.

- Zawsze musi być pretekst do tego, by nadać imię ulicy, skwerowi. Ten pretekst musi być dwojaki - po pierwsze, musi to być osoba wybitna, po drugie - musi to być osoba związana z Krakowem. Co prawda Gustaw Holoubek kojarzy się z Warszawą, telewizją, radiem, filmem - raczej tymi warszawski kwestiami, ale warto przypomnieć, że jest związany z tą okolicą, miastem - powiedział prezydent Krakowa. Gustaw Holoubek był jednym z najwybitniejszych aktorów filmowych i teatralnych oraz reżyserem. Urodził się 21 kwietnia 1923 r. w Krakowie, w domu przy ul. Kraszewskiego 25. W 1939 r. jako ochotnik uczestniczył w kampanii polskiej. W pierwszych latach kariery scenicznej grał w teatrach krakowskich.



Jako aktor na scenie Teatru Dramatycznego grał główne role m.in. w spektaklach "Diabeł i Pan Bóg" Jeana-Paula Sartre'a (1960) i "Król Edyp" Sofoklesa (1961) w reżyserii Ludwika Rene oraz "Płatonow" Antoniego Czechowa w reżyserii Adama Hanuszkiewicza (1962). Występował tam też w spektaklach reżyserowanych m.in. przez Jerzego Jarockiego - u którego zagrał wysoko ocenione role w "Rzeźni" Sławomira Mrożka (1975) i "Królu Learze" (1977) Szekspira - oraz Jerzego Antczaka, Jerzego Grzegorzewskiego, Andrzeja Łapickiego i Macieja Prusa.

W Teatrze Narodowym grał m.in. u Kazimierza Dejmka. Wystąpił m.in. w wyreżyserowanym przez Dejmka "Kordianie" z 1965 r. oraz "Dziadach" z roku 1967. To była jedna z największych ról Holoubka. W latach 1972-1980 sprawował funkcję prezesa SPATiF-u (Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru i Filmu). Wśród licznych nagród przyznanych Holoubkowi są m.in.: Nagroda Państwowa I stopnia za wybitne osiągnięcia w teatrze i filmie (1966), Super Wiktor 1994 - nagroda Akademii Telewizyjnej, Nagroda "Gwiazda Telewizji Polskiej" z okazji 50-lecia TVP (2002); Wielka Nagroda Fundacji Kultury za rok 2004 oraz medal "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" przyznany przez ministra kultury (2005).

Gustaw Holoubek zmarł 6 marca 2008 r. w Warszawie. Miał 85 lat.