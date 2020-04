Guilty pleasure. Tak złe, że aż dobre

Nawet na nieudanych filmach można się dobrze bawić. Oto krótka lista dzieł, które trudno uznać za realizacyjny majstersztyk, jednak ich seans przy odpowiednim podejściu może przynieść sporo pozytywnych wrażeń. Plus kilka filmów, których autorzy byli świadomi ich absurdu i jeszcze podkręcili śrubę - bo jak się bawić, to na całego.

"Hudson Hawk" to jeden z najgorszych filmów w historii, otrzymał aż trzy Złote Maliny /TRI STAR PICTURES / Album Online /East News

"Hudson Hawk"

Reklama

Projekt-marzenie Bruce'a Willisa, który pod koniec lat osiemdziesiątych zyskał ogromną popularność dzięki sukcesowi "Szklanej pułapki". Gwieździe nikt nie odmówił, dostał pieniądze, był także współautorem scenariusza. Miała być ekscytująca komedia o losach złodzieja, który wplątuje się w międzynarodową aferę z tajemnicami Leonarda Da Vinci w tle. Wyszło specyficzne kuriozum, przepełnione przaśnymi żartami, nagłymi wybuchami przemocy oraz przerysowanymi do granic wytrzymałości postaciami. Seansowi "Hudsona Hawka" towarzyszy jednak pewien rodzaj fascynacji. Trudno oderwać wzrok od tego dziwadła, chociaż pytanie "co ja oglądam?" pojawia się co kilka minut.

Film źle wspominają także osoby związane z produkcją. Najgłośniej o swoich żalach mówił Richard E. Grant, który w swojej biografii poświęcił cały rozdział na przepełnione ironią anegdoty z okresu zdjęć. Pewnego razu krytyk Mark Kermode wyjawił mu, że "Hudson Hawk" mu się podobał. "To była śmierdząca kupa oślich bobków, a pan jest idiotą" - odpowiedział aktor.

Film jest dostępny w ofercie serwisu HBO GO.

Wideo "Hudson Hawk": Trailer

"Street Fighter"

Adaptacja popularnej bijatyki mogła przejść do historii jako kolejna nieudana produkcja na podstawie gry video. Jednak twórcom udało się stworzyć film "tak zły, że aż dobry". Z jednej strony Jean-Claude Van Damme nieporadnie wciela się w amerykańskiego pułkownika. Z drugiej intryga nie trzyma się kupy i pełna jest dziur logicznych. Poczucie humoru przeważnie żenuje, ale miejscami autentycznie bawi (Andrew Bryniarski w roli rosyjskiego zapaśnika Zangiefa). Jest jeszcze Raul Julia w swojej ostatniej kinowej roli. Schorowany aktor doskonale wyczuł konwencję filmu i podczas swoich scen ani trochę się nie powstrzymywał. Jego płomienne przemowy oraz szarże godne najbardziej przerysowanych złoczyńców wynoszą "Street Fightera" na zupełnie nowy poziom abstrakcji. Niestety, Julia zmarł na chwilę przed premierą filmu.

Film jest dostępny w ofercie serwisu Amazon Prime.

Wideo "Street Fighter": Trailer

"Witajcie w dżungli"

Niby przeciętny sensacyjniak, a jednak trochę narodziny gwiazdy. Druga główna rola w karierze Dwayne'a Johnsona ma symboliczny wymiar. W jednej z pierwszych scen przechodzący obok niego Arnold Schwarzenegger rzuca swoją jedyną kwestię: "Baw się dobrze". Tym samym król akcyjniaków namaszcza następcę. W ciągu następnych kilkudziesięciu minut Johnson udowadnia, że ma wszelkie warunki, by zastąpić Arnolda - nawet jeśli scenariusz jest taki sobie, a za kamerą znalazł się rzemieślnik stojący w cieniu Michaela Baya. Dobrze wypada także pozostała część obsady. Christopher Walken odgrywa złoczyńcę niemal na autopilocie, a Sean William Scott (Stiefler z serii "American Pie") sprawdza się zaskakująco zabawnie jako wyszczekany pomagier głównego bohatera.

Film jest dostępny w ofercie serwisu Netflix.

Wideo "Witajcie w dżungli": Trailer

"Siedem dni w piekle"

Godzina, w której zawarta jest kwintesencja niemal całej kinematografii. Mockument o najdłuższym pojedynku tenisowym świata to ostra satyra nie tylko na świat sportu, ale także celebrytów, różnice między Amerykanami i Brytyjczykami oraz... szwedzki system więziennictwa. W filmie pojawiają się między innymi gwiazdy sportu Serena Williams, John McEnroe, a także iluzjonista David Copperfield oraz Michael Sheen w roli najbardziej obleśnego dziennikarza w historii. Bezpretensjonalny humor może niektórych odrzucić po pierwszych minutach. Inni będą zachwyceni.

Film jest dostępny w ofercie serwisu HBO GO.