Guillermo del Toro zorganizował dyskusję reżyserów

20 kwietnia na Twitterze Guillermo del Toro przeprowadził ciekawą debatę poświęconą koronawirusowi i sposobowi zabicia czasu na kwarantannie. Do udziału w rozmowie zaprosił innych reżyserów.

Co Guillermo del Toro robi na kwarantannie? /Albert L. Ortega /Getty Images

"W poniedziałek, 20 kwietnia, o dwunastej w południe (godzina dziewiętnasta w Polsce) rozpocznę na Twitterze wątek, w którym z kilkoma przyjaciółmi filmowcami porozmawiamy o tym, co robią, czytają, słuchają bądź oglądają podczas kwarantanny. Zapraszam wszystkich chętnych, by do nas dołączyli. Mamy tylko jedną zasadę: do minimum ograniczamy rozmowę o swoich filmach" - zapowiedział.



W kolejnych tweedach del Toro podał kilka nazwisk twórców, którzy postanowili dołączyć do jego wątku. To Jordan Peele, Edgar Wright, James Mangold, Rian Johnson, Scott Derrickson, Lexi Alexander, Issa Lopez, Joe Dante, Peyton Reed, Brad Bird i Ava DuVernay.

Oczekujący na ten wątek fani już podają nazwiska reżyserów z prośbą o to, by również ich zaprosił do wspólnej dyskusji. To m.in. Ari Aster, Lulu Wang i Barry Jenkins. Wśród próśb są również takie, by del Toro przekonał niektórych twórców do założenia konta na Twitterze. Mowa o Christopherze Nolanie, Wesie Andersonie i Denisie Villeneuve.

Del Toro pracuje obecnie nad dwoma filmami. To adaptacja książki Williama Lindsaya Greshama "Nightmare Alley" z Cate Blanchett, Rooney Marą, Bradleyem Cooperem, Ronem Perlmanem, Willemem Dafoe i Toni Collete oraz nową, bardziej mroczną animowaną wersją "Pinokia". Napisał też scenariusz animowanego serialu "Wizards", który zobaczymy już w lipcu.