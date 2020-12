Guillermo del Toro zakończył zdjęcia do nowego filmu

Minęły ponad trzy lata od premiery ostatniego filmu reżyserowanego przez Guillermo del Toro, "Kształtu wody", który przyniósł mu Oscara za najlepszą reżyserię, a sam został nagrodzony Oscarem dla najlepszego filmu roku. Wygląda na to, że pomimo pandemii, fani reżysera w końcu doczekają się jego kolejnej produkcji. Będzie to film "Nightmare Alley", do którego właśnie ukończone zostały zdjęcia.

Czekacie na nowy film Guillermo del Toro? /Albert L. Ortega /Getty Images

O zakończeniu zdjęć do filmu "Nightmare Alley" poinformował sam Guillermo del Toro na oficjalnym instagramowym koncie studia Searchlight Pictures. Przekazał tę informację prosto z mroźnej Kanady, gdzie padł ostatni klaps na planie tej produkcji. Podał także wstępny termin premiery - grudzień przyszłego roku.

Większość zdjęć do "Nightmare Alley" powstało w Toronto. Podobnie do większość produkcji filmowych i serialowych na całym świecie, zdjęcia do filmu del Toro również zostały storpedowane przez pandemię COVID-19 i przerwane na początku marca. Jak informował reżyser w jednym z wywiadów, twórcom "Nightmare Alley" udało się uprzedzić marcowe, przymusowe zamknięcie planów - w trosce o bezpieczeństwo całej ekipy filmowej sami zdecydowali na taki ruch zanim stało się to koniecznością.

"Nightmare Alley" to adaptacja wydanej w 1946 roku powieści pod tym samym tytułem autorstwa Williama Lindsaya Greshama. Opowiada ona historię pracownika obwoźnego wesołego miasteczka (Bradley Cooper), który ma wrodzony talent do manipulowania ludźmi. Nawiązuje on kontakt z psychiatrą (Cate Blanchett), która jest jeszcze bardziej niebezpieczna niż on. Pozostałymi bohaterami filmu są pracownica wesołego miasteczka (Rooney Mara), naganiacz (Willem Dafoe) i siłacz Bruno (Ron Perlman). W obsadzie znaleźli się też Richard Jenkins, David Strathairn oraz Mary Steenburgen. Książka Greshama została już przeniesiona na duży ekran przez Edmunda Gouldinga w 1947 roku.

Adaptacja powieści "Nightmare Alley" nie jest jedynym projektem, nad którym pracuje obecnie Guillermo del Toro. Również w 2021 roku światło dzienne powinna ujrzeć nowa, animowana wersja "Pinokia", której jest współreżyserem. Twórcy zapowiadają mroczną adaptację tej popularnej powieści dla dzieci. Głosów bohaterom "Pinokia" del Toro użyczyli m.in. Ewan McGregor, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Ron Perlman, Finn Wolfhard, John Turturro i Tim Blake Nelson.