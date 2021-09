Guillermo del Toro wyprodukuje antologię horroru

Lista nazwisk twórców, których udało się zebrać do produkowanego przez Guillermo del Toro projektu antologii horroru zatytułowanej "Cabinet of Curiosities" ("Gabinet osobliwości") robi wrażenie. Znajduje się na niej większość reżyserów, którzy nakręcili najgłośniejsze horrory ostatnich lat, m.in. autorzy filmów "Babadook", "O dziewczynie, która wraca nocą sama do domu" czy "Mandy". Projekt realizowany jest dla platformy streamingowej Netflix.

Guillermo del Toro /Albert L. Ortega /Getty Images