Guillermo del Toro, Salma Hayek i inne gwiazdy z Meksyku pomagają filmowcom

Guillermo del Toro, Alfonso Cuaron, Salma Hayek oraz Alejandro G. Inarritu znaleźli się wśród filmowców, którzy utworzyli specjalny Audiowizualny Fundusz Pomocowy Sifonoforo. Ma on pomóc dotkniętym przez pandemię COVID-19 meksykańskim pracownikom zatrudnionym na planach.

Według szacunków Meksykańskiej Akademii Filmowej, ponad 30 tysięcy rodzin takich osób zostało bez środków do życia. Oprócz braku dochodów, nie mogą być też pewni, kiedy produkcja filmowa w Meksyku wróci do pracy. "Nasi najbardziej dotknięci przez pandemię współpracownicy nie mogą dłużej czekać" - czytamy na stronie internetowej Sifonoforo.



"My, filmowcy, należymy do kruchego plemienia. Jest wiele osób, które wykonują pozornie zwyczajne prace, a które w rzeczywistości wymagają wielu lat nauki i przygotowania. Przerwa, jakiej aktualnie doświadczamy, zagraża temu plemieniu Cyganów, którym jesteśmy tworząc filmy" - powiedział na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji rozpoczęcia działalności Sifonoforo, reżyser "Zjawy", Alejandro G. Inarritu.



Sifonoforo stworzyli twórcy filmowi i aktorzy, których celem jest współpraca z Meksykańską Akademią Filmową na rzecz pomocy osobom, które pomagają im zamienić pomysły na filmy. Pracownicy poniżej pewnej granicy zarobków mogą ubiegać się o jednorazowe wypłaty w wysokości około 900 dolarów. Aby otrzymać środki z funduszu, należy złożyć stosowny wniosek za pośrednictwem strony internetowej. Każdy wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.



Dzięki zaangażowaniu najsłynniejszych meksykańskich twórców filmowych, na koncie funduszu udało się już zgromadzić blisko 450 tysięcy dolarów.