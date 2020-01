Guillermo del Toro rozpoczął zdjęcia do nowego filmu "Nightmare Alley"

Od premiery jego ostatniego filmu minęły już trzy lata. Nakręcony w 2017 roku "Kształt wody" zdobył cztery Oscary, z czego dwa - za najlepszą reżyserię i dla najlepszego filmu roku - trafiły do samego Guillermo del Toro. Teraz artysta zaczął pracę na planie kolejnego projektu "Nightmare Alley".

Guillermo del Toro pracuje nad nowym projektem AFP

Studio Searchlight Pictures ogłosiło właśnie, że rozpoczęła się produkcja najnowszego filmu Guillermo del Toro "Nightmare Alley". Będzie to adaptacja wydanej w 1946 roku powieści Williama Lindsaya Greshama pod tym samym tytułem. Zdjęcia do filmu mają rozpocząć się w Toronto za kilka dni. Imponująco wygląda obsada filmu - zobaczymy w nim Bradleya Coopera, Cate Blanchett, Toni Collette, Willema Dafoe, Richarda Jenkinsa, Rona Perlmana, Rooney Marę oraz Davida Strathairna.

Richard Jenkins nie jest jedyną oprócz reżysera osobą, która łączy "Nightmare Alley" z "Kształtem wody". Nad nowym filmem del Toro będą pracować inne osoby odpowiedzialne za sukces zwycięzcy Oscara dla najlepszego filmu 2017 roku. W ekipie "Nightmare Alley" znaleźli się jeszcze kostiumograf Luis Sequeira, operator Dan Laustsen, specjalista od efektów wizualnych Dennis Berardi oraz montażysta Cam McLauchlin.

"Nightmare Alley" opowie historię utalentowanego pracownika obwoźnego wesołego miasteczka (Cooper) z wrodzonym talentem do manipulowania ludźmi. Nawiązuje on kontakt z psychiatrą (Blanchett), która jest jeszcze bardziej niebezpieczna niż on. Pozostałymi bohaterami filmu są pracownica wesołego miasteczka (Mara), naganiacz (Dafoe)oraz siłacz Bruno (Perlman). Richard Jenkins wcieli się zaś w rolę pochodzącego z wyższych sfer bogatego przemysłowca Ezry Grindle'a.

"Cieszy mnie i inspiruje, że dołączyła do mnie tak znakomita obsada aktorska. Razem z Kim Morgan (która wraz z del Toro napisała scenariusz "Nightmare Alley") pracowaliśmy z wielkim oddaniem, by przenieść na duży ekran ciemny i surowy świat Williama Greshama. Teraz dołączyła do nas znakomita grupa artystów i filmowców, którzy pomogą nam pchnąć życie w ten projekt" - powiedział del Toro w oświadczeniu dotyczącym rozpoczęcia produkcji filmu.

Nie będzie to pierwsza ekranizacja tej powieści Greshama. W 1947 roku powstał film pod tym samym tytułem wyreżyserowany przez Edmunda Gouldinga, który na stałe wszedł do kanonów klasycznego kina noir.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy nowy film del Toro będzie miał swoją premierę.