W pierwszej połowie grudnia w HBO Max pojawią się nowe pozycje filmowe i serialowe. Wśród nich premiera nagradzanej produkcji dokumentalnej "Apolonia, Apolonia". Film śledzi rozwój niezwykłej, młodej artystki, która próbuje odnaleźć swoje miejsce w świecie sztuki. Dokument zdobył nagrodę Grand Prix podczas 20. edycji Festiwalu Millennium Docs Against Gravity. W HBO Max będzie można go obejrzeć już 10 grudnia.

Kinowe i festiwalowe premiery w HBO Max. Co warto obejrzeć?

Wśród tytułów, które wkrótce będzie można oglądać na platformie HBO Max znajdują się filmy, które w ostatnich miesiącach miały premiery na festiwalach i w kinie. Na przykład " Cicha dziewczyna ", irlandzki dramat opowiadający o dziewczynce z dysfunkcyjnej rodziny, która zostaje wysłana na lato do krewnych. Rozkwita pod ich opieką, ale także odkrywa rodzinne tajemnice. Do obejrzenia w HBO Max od 1 grudnia.

W ten sam dzień na platformie zadebiutuje film, który w Polsce nie miał ogólnodostępnej premiery kinowej. Bohaterką " Blue Jean " jest tytułowa Jean, nauczycielka wychowania fizycznego, która zmuszona jest prowadzić podwójne życie w Wielkiej Brytanii lat 80 XX wieku, ukrywając swoją orientację seksualną.

" Osiem gór " to epicka opowieść o przyjaźni i samopoznania, której akcja rozgrywa się w zapierających dech w piersiach włoskich Alpach. Na HBO Max film będzie dostępny od 15 grudnia. To tylko wybrane propozycje. Poniżej pełna lista nowości.

Nowości filmowe i serialowe na HBO Max [grudzień 2023]

1 grudnia:

"Na planie XX", odc. 48

"Zimowy monarcha", odc. 10

"Zapach czasu", odc. 1 - 10

"Mrówka Z"

"Wszystkie stare noże"

"Alleluja"

"Ben-Hur"

"Fargo"

"Spider-Man: Homecoming"

"Dzikie łowy"

"Autobiografia"

"Blue Jean"

"Cicha dziewczyna"

"Hotel Transylwania"

"Hotel Transylwania 2"

"Hotel Transylwania 3"

"Spider-Man: Uniwersum"

"Jak owce między wilki"

"Amok"

"Ivalu"

"Mazel brouk"

"Gazowa wróżka"

"Cafe Marylin"

"Ostatnia szansa"

2 grudnia:

"Hero Inside", odc. 1 - 2

"The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe V", odc. 3

4 grudnia:

"Aqua Teen Hunger Force XII", odc. 3

"Pozłacany wiek II", odc. 6

"Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem X", odc. 19

"Rick i Morty VI", odc. 8

"30 srebrników II", odc. 7

5 grudnia:

"Morderstwo w Bostonie: Kulisy zbrodni"

6 grudnia:

"Piękne zdjęcie, cudowne życie"

"7 grudnia"

"Czuję Twój oddech", odc. 5 - 6

"Boom Boom Bruno", odc. 1 - 6

"Julia II", odc. 6

"Rap Sh!t II", odc. 6

"Bukmacher", odc. 3 - 4

"Magiczne pierniki"

8 grudnia:

"Zapach czasu", odc. 11 - 20

"Na planie XX", odc. 49

"Barbie Dreamhouse Challenge", odc. 1 - 4

"Książę Egiptu"

"Reedukacja Molly Singer"

"W odwecie"

"Mam elektryczne sny"

"Ostatnie życzenie"

9 grudnia:

"Meet the Batwheels", odc. 12

"Batwheels: Holiday on Ice"

"Bugs Bunny Builders: Looneyburg Lights"

"Cóż za piękny dzień"

"Kapitan Phillips"

"Filadelfia"

10 grudnia:

"Apolonia, Apolonia"

11 grudnia:

"Moje przygody z Supermanem", odc. 1 - 2

"Aqua Teen Hunger Force XII", odc. 4

"Pozłacany wiek II", odc. 7

"Przegląd Tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem X", odc. 20

"Rick i Morty VII", odc. 9

"30 srebrników II", odc. 8

"Little Man Tate"

"Milczenie owiec"

12 grudnia:

"Morderstwo w Bostonie: Kulisy zbrodni", odc. 2

"Trees and Other Entanglements"

14 grudnia:

"Dzieci zła", odc. 1 - 10

"Julia II", odc. 7

"Rap Sh!t II", odc. 7

"Bukmacher", odc. 5 - 6

"Świąteczna magia dla każdego"

15 grudnia:

"Zapach czasu", odc. 21 - 30

"Na planie XX", odc. 50

"Barbie: Gwiezdna przygoda"

"Bar dobrych ludzi"

"Najpierw Strzelaj, potem zwiedzaj"

"Ashkal"

"Na słodko"

"Osiem gór"