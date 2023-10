Przy okazji BFI London Film Festival odbywają się spotkania z twórcami najważniejszych filmów tego roku. Rozmowę z Gretą Gerwig prowadził Jesse Armstrong, twórca serialu "Sukcesja". Oboje zostali przywitani gromkimi brawami przez zgromadzonych kinomanów.

Gerwig zdradziła, że nigdy nie miała takiej frajdy z pracy na planie, jak przy "Barbie". Żartowała, że jeśli ludzie w kinie będą bawili się w połowie tak dobrze, jak ekipa podczas zdjęć, to produkcja ma szansę na sukces.

"Barbie": Wątpliwości podczas procesu realizacji

Reżyserka zaraz dodała, że podczas procesu twórczego nie brakowało wątpliwości co do podjętych decyzji. Takowe towarzyszyły jej między innymi przy realizacji sekwencji muzycznej "I am Ken", w której kilkudziesięciu Kenów walczy ze sobą na plaży. "Była pełna wyborów, które mnie bawiły i ekscytowały, ale pod koniec dnia wracałam do domu i myślałam: 'O, nie...'" - mówiła Gerwig.

Twórczyni "Małych kobietek" zdradziła także, że była niezwykle poruszona znakomitym przyjęciem swojego filmu przez krytyków i publiczność. "To jakby muzyka, która gra w moim sercu, zaczęła grać w sercach innych ludzi" - podsumowała.

Greta Gerwig nasłuchiwała reakcji publiczności podczas seansów "Barbie"

Gerwig przyznała także, że była tak ciekawa reakcji publiczności, że wybrała się do kilku nowojorskich kin w weekend otwarcia "Barbie". Siadała w jednym z tylnych rzędów i nasłuchiwała. Na jednym z seansów siedząca z przodu kobieta dostała niekontrolowanego ataku śmiechu podczas dowcipu z Barbie inspirowanej Marcelem Proustem. "Pomyślałam wtedy: 'Ten żart był dla ciebie'" - śmiała się reżyserka.

Twórczyni "Lady Bird" pracuje teraz nad nowym filmem. Nie zdradziła za dużo szczegółów, poza tym, że jest w trakcie pisania scenariusza, a sam proces przyprawia ją o koszmary.

"Barbie" weszła do polskich kin 21 lipca 2023 roku. Film zarobił na całym świecie ponad 1,435 miliarda dolarów, co daje mu miano najbardziej dochodowej produkcji tego roku.