Green Film Festival: "Welcome to Sodome" z nagrodą główną!

Zakończyła się 2. edycji Kraków International Green Film Festival. Główny laur trafił do filmu "Welcome to Sodome" o wysypisku śmieci w Ghanie.

Zwycięski "Welcome to Sodom" to dokument o wysypisku śmieci w Ghanie, gdzie 250 000 ton elektronicznych odpadów z Zachodu - telefonów komórkowych, telewizorów LCD, notebooków - jest poddawana recyklingowi przez dzieci i dorosłych.

Pracownicy opowiadają o tym, jak żyją. Jak się okazuje, mimo zapewnień, świat Zachodu nadal produkuje ogromną ilość elektronicznych śmieci.

To była już druga edycja Green Film Festivalu, który rozpoczął się 18 sierpnia. Impreza to międzynarodowy pokaz filmów o tematyce ekologicznej i święto ludzi, którym nie są obojętne losy naszej planety.

W czasie festiwalu zostało zaprezentowanych około 80 filmów dokumentalnych, fabularnych oraz animacji nadesłanych przez twórców ze wszystkich kontynentów naszego globu.



Wideo WELCOME TO SODOM (Trailer)

Laureaci Green Film Festivalu:

GRAND PRIX - "Welcome to Sodome"

ANIMACJE

1. nagroda - "Things Were Better Before"

2. nagroda - "Eatself"

3. nagroda - "Gaia"

FABUŁA

1. nagroda - "Invesible Blanket"

2. nagroda - "Whose is the Land"

3. nagroda - "The Last Well"

DOKUMENT KRÓTKOMETRAŻOWY SHORT DOC

1. nagroda - "America Firat, Nature Last"

2. nagroda - "M6NTHS"

3. nagroda - "Stolen Apes"

DOKUMENT DŁUGOMETRAŻOWY FEAT.DOC

1. nagroda - "Soyalism"

2. nagroda - "Wieś pływających krów"

3. nagroda - "Living in the Future Past"