"Grease" w serialowej odsłonie

Słynny musical "Grease", pełna rockandrollowych rytmów opowieść o buncie i pierwszych miłosnych fascynacjach młodzieży lat 50., doczeka się swojej serialowej wersji. Trwają pracę nad spin-offem. Za projekt "Grease: Rydell High" odpowiada platforma HBO Max.

Tak prezentuje się plakat serialu "Grease: Rydell High" /materiały prasowe

Korporacja mediowa WarnerMedia pochwaliła się swoim nowym projektem. Zaprezentowała plakat z grafiką zwiastujący serial "Grease: Rydell High", który jest obecnie na etapie realizacji. Jako że projekt ma charakter spin-offu, tylko luźno nawiązuje do kultowej produkcji z Johnem Travoltą i Olivią Newton-John. Jednak główną areną wydarzeń dalej będzie liceum Rydell High, a historia znów będzie osadzona w latach 50. Przeboje muzyczne z tamtej epoki zostaną wymieszane z nowymi piosenkami.



"To będzie 'Grease 2.0', ale z tym samym duchem, energią i ekscytacją, którą niosły dawne muzyczne hity" - stwierdziła Sarah Aubrey z HBO Max, nowego serwisu streamingowego WarnerMedia, który odpowiada za produkcję serialu.

Jednocześnie trwają prace nad kinowym prequelem "Grease", czyli opowieścią przedstawiającą wydarzenia sprzed czasu akcji części pierwszej. Projekt nosi roboczy tytuł "Summer Lovin'", tak jak nazywa się jeden z utworów pochodzących ze ścieżki dźwiękowej musicalu.

"Grease" jest jednym z najpopularniejszych broadwayowskich musicali. Po raz pierwszy wystawiono go w 1971 r. w eksperymentalnym Kingstone Mines Theatre w Chicago, w dawnej zajezdni tramwajowej. Budżet przedsięwzięcia nie przekroczył 200 dolarów, ale spektakl utrzymał się na afiszu przez ponad osiem miesięcy. Po tym sukcesie zainteresowali się nim producenci z Broadwayu, a rok później odbyła się premiera "Grease" w Eden Theatre w Nowym Jorku. Wkrótce rozpoczęło się tournée po Stanach Zjednoczonych. W rolę jednego z chłopców - Doody'ego, wcielił się 17-letni wówczas John Travolta.

Wideo John Travolta i Olivia Newton-John w filmie "Grease" [fragment]

W 1978 r. odbyła się premiera filmowej wersji "Grease" w reżyserii Randala Kleisera. Travolta wystąpił w roli głównej, a u jego boku zagrała Olivia Newton-John. Wielkim sukcesem okazały się piosenki z filmu. "Summer Night" i "You Are One That I Want" długo utrzymywały się na pierwszych miejscach światowych list przebojów.