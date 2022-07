"Bardzo się cieszymy, że spotykamy się na festiwalu, który jest w wersji stacjonarnej. Bardzo tęskniliśmy za tym (...), żeby znowu tutaj w Kazimierzu Dolnym przy ul. Nadwiślańskiej 9 pojawiło się miasteczko festiwalowe" - mówiła podczas zeszłorocznego festiwalu Grażyna Torbicka .

Jak dodała, hybrydowy festiwal w 2020 roku zdecydowanie pokazał, iż kino "potrzebuje kontaktu artysty z widzem, z odbiorcą". "Od początku to było nasze założenie. Stąd też m.in. nazwa Dwa Brzegi, bo ważne jest dla nas to, żeby nie dzielić, a łączyć różne poglądy, artystów różnych dziedzin sztuki" - podkreśliła dziennikarka.

Torbicka jest dyrektor artystyczną festiwalu od 2007 roku. Co roku stara się ułożyć program imprezy tak, aby każdy fan kina mógł tu znaleźć coś dla siebie. Dziennikarka zaprasza także do Kazimierza największe gwiazdy kina polskiego i światowego.

Może się jednak okazać, że 16. edycja imprezy będzie jej ostatnią odsłoną. Wszystko z powodu pieniędzy. Z wnioskowanych 200 tys. złotych od Urzędu Marszałkowskiego, organizatorzy otrzymali w tym roku jedynie 80 tysięcy.



"Idą ciężkie czasy, jeżeli nic się nie zmieni, rzeczywiście może to być ostatni festiwal - powiedziała "Dziennikowi Wschodniemu" Grażyna Torbicka.



Na razie jednak dyrektor artystyczna imprezy stara się, aby tegoroczna edycja wypadła jak najlepiej. "Będzie wielu gości, a na Zamku i Małym Rynku co wieczór seanse pod gwiazdami. Na otwarcie film 'Corsage', który portretuje cesarzową Sissi. Doskonale koresponduje z nim dokumentalny 'The Princess', który z kolei opowiada o księżnej Dianie. To, co łączy oba filmy, to obraz kobiety, która jest spętana przez etykietę, obyczajowość i presję społeczną. Ich historie pokazują, jak kobiety żyjące w różnych epokach musiały walczyć o swój głos" - zapewniła dziennikarka.

Tegoroczna edycja festiwalu "Dwa Brzegi" rozpocznie się 30 lipca i potrwa do 8 sierpnia.