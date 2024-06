Kto zdobędzie Grand Prix Komeda?

Ośmioro kompozytorów znalazło się w finale konkursu Grand Prix Komeda na Najlepszą Muzykę w Polskim Filmie Fabularnym. Kto z nich wygra, dowiemy się 15 czerwca w Ostrowie Wielkopolskim. Wtedy - podczas 13. Festiwalu Filmowego im. Krzysztofa Komedy - poznamy werdykt pięcioosobowego jury w składzie: Tomasz Lach (przewodniczący), Katarzyna Figura, Dorota Kędzierzawska, Jan Kanty Pawluśkiewicz i Michał Urbaniak.

W tym roku do konkursu zostało nominowanych ośmioro kompozytorów, którzy stworzyli muzykę do siedmiu fabuł polskiej produkcji. Oto oni, w kolejności alfabetycznej:



Reklama

Bartosz Chajdecki, autor muzyki do filmu "Różyczka 2" - reż. Jan Kidawa-Błoński,

Radzimir Dębski, autor muzyki do filmu "Kobieta z..." - reż. Małgorzata Szumowska, Michał Englert,

Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz, autorzy muzyki do filmu "Kajtek Czarodziej" - reż. Magdalena Łazarkiewicz,

Łukasz Rostkowski - L.U.C., autor muzyki do filmu "Chłopi" - reż. DK Welchamn, Hugh Welchman,

Andrzej Smolik, autor muzyki do filmu "Imago" - reż. Olga Chajdas,

Mikołaj Trzaska, autor muzyki do filmu "Kos" - reż. Paweł Maślona,

Zbigniew Zamachowski, autor muzyki do filmu "Błazny" - reż. Gabriela Muskała.

Wszystkie konkursowe filmy zostaną zaprezentowane na festiwalu. Pokazy rozpoczną się 12 czerwca i potrwają do 14 czerwca. Po seansach będzie też okazja do rozmowy z twórcami - autorami muzyki, reżyserami i aktorami występującymi w filmie.

Włodek Pawlik z nagrodą za całokształt na Grand Prix Komeda

Tegorocznym laureatem Grand Prix Komeda za Całokształt Twórczości został Włodek Pawlik. Nagroda zostanie wręczona podczas finału festiwalu filmowego w Ostrowie Wielkopolskim.

Włodek Pawlik to światowej sławy pianista jazzowy i kompozytor, laureat nagrody Grammy za płytę "Night in Calisia" w kategorii "The Best Jazz Large Ensemble". W jego dorobku znajdują się 44 autorskie płyty, szereg dzieł muzyki filmowej, kompozycji orkiestrowych, a albumy osiągają na rynku status złotych i platynowych. Jest autorem muzyki do obsypanych nagrodami filmów "Wrony" i "Pora umierać" Doroty Kędzierzawskiej, do filmu "Rewers" w reż. Borysa Lankosza, a także międzynarodowych produkcji.

Zdjęcie Grand Prix Komeda 2024: Włodek Pawlik laureatem nagrody za całoształt twórczości

"Jesteśmy szczęśliwi, że obok nagrody Grammy za płytę 'Night in Calisia', Orła i nagrody za muzykę na festiwalu w Gdyni, obok Fryderyka i statuetki Koryfeusza Muzyki, już w czerwcu kolekcja sławy i chwały Włodzimierza Pawlika wzbogaci się o Grand Prix Komeda - Nagrodę za Całokształt Twórczości" - mówi Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny Grand Prix Komeda.

Nagroda Grand Prix Komeda za Całokształt Twórczości przyznawana jest na festiwalu filmowym w Ostrowie Wielkopolskim od 2018 roku, od 7. edycji. Wręczana jest podczas gali finałowej. W trakcie imprezy widzowie zobaczą film Borysa Lankosza "Rewers" (11 czerwca) oraz "Pora umierać" Doroty Kędzierzawskiej (14 czerwca).

Warto dodać, że Włodek Pawlik będzie obecny na festiwalu także podczas dorocznej debaty środowiska filmowego, prowadzonej przez Łukasza Maciejewskiego. Tym razem będzie ona odbywać się pod hasłem ">>Soundtrack live<< - fenomen muzyki filmowej na żywo".



13. Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy odbywa się w dniach od 10 do 15 czerwca w Ostrowie Wielkopolskim. Podczas wydarzenia będą mieć miejsce także: pokazy specjalne, spotkania z twórcami kina, spotkania autorskie skoncentrowane wokół książek, warsztaty, wystawa, debata oraz koncerty: recital Zbigniewa Zamachowskiego i - na finał - "Korzyński Ultimate" Dominika Strycharskiego z udziałem powołanego specjalnie na tę okazję Zespołu Akademii Pana Korzyńskiego.