Grand Prix Komeda 2024: Mikołaj Trzaska i Włodek Pawlik z nagrodami

Grand Prix Komeda: Mikołaj Trzaska triumfuje

Mikołaj Trzaska podbił tegoroczną edycję Grand Prix Komeda, zdobywając nagrodę za Najlepszą Muzykę w Polskim Filmie Fabularnym. Z Nagrodą Grand Prix Komeda za Całokształt Twórczości wyjechał z Ostrowa Wielkopolskiego Włodek Pawlik. Swoją obecnością festiwal zaszczycili m.in. Małgorzata Kożuchowska, Jan Kidawa-Błoński, Dorota Stalińska, Zbigniew Zamachowski, Artur Żmijewski,nominowani w konkursie kompozytorzy jak Bartosz Chajdecki, L.U.C. Łukasz Rostkowski, Andrzej Smolik.

Osią festiwalu był konkurs Grand Prix Komeda na Najlepszą Muzykę w Polskim Filmie Fabularnym. W tym roku zostało wytypowanych do niego siedem filmów, do których muzykę napisało ośmioro kompozytorów. Oto oni: Bartosz Chajdecki, autor muzyki do filmu "Różyczka 2" w reż. Jana Kidawy-Błońskiego; Jimek - Radzimir Dębski, autor muzyki do filmu "Kobieta z..." w reż. Małgorzaty Szumowskiej, Michała Englerta; Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz, autorzy muzyki do filmu "Kajtek Czarodziej" w reż. Magdaleny Łazarkiewicz; L.U.C. - Łukasz Rostkowski, autor muzyki do filmu "Chłopi" w reż. DK Welchman i Hugh Welchmana; Andrzej Smolik, autor muzyki do filmu "Imago" w reż. Olgi Chajdas; Mikołaj Trzaska, autor muzyki do filmu "Kos" w reż. Pawła Maślony; Zbigniew Zamachowski, autor muzyki do filmu "Błazny" w reż. Gabrieli Muskały.

Z główną nagrodą - Grand Prix Komeda na Najlepszą Muzykę w Polskim Filmie Fabularnym - wyjechał Mikołaj Trzaska. Werdykt wydało pięcioosobowe jury w składzie: przewodniczący Tomasz Lach, aktorka Katarzyna Figura, reżyserka Dorota Kędzierzawska oraz kompozytorzy Jan Kanty Pawluśkiewicz i Michał Urbaniak.

"Nie spodziewałem się tego. Konkurencja bardzo duża, poziom filmów bardzo wysoki - mówił Mikołaj Trzaska. - Zostałem poproszony przez reżysera Pawła Maślonę, by zrobić muzykę do filmu historycznego. Gdy dostałem scenariusz, poczułem, że to coś dla mnie. W muzyce chciałem wrócić do czasów, filmów, na których ja się wychowałem - do muzyki Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, do "Janosika", do filmu "Pan Wołodyjowski". Ta muzyka prawdopodobnie nie jest do tego podobna, ale chciałem, by był w niej duch z tamtego czasu, z tamtego poczucia muzyki, z tamtego nastroju. To było dla mnie ważne - mówił Mikołaj Trzaska.

Mikołaj Trzaska podczas 13. edycji został nagrodzony za muzykę do filmu "Kos" Pawła Maślony. Werdykt jury był zgodny z głosami widzów. Film "Kos" - jego reżyser i jego kompozytor - otrzymali także Nagrodę Publiczności. Dodajmy, że Mikołaj Trzaska już dwa razy został doceniony na festiwalu w Ostrowie Nagrodą Grand Prix Komeda na Najlepszą Muzykę w Polskim Filmie Fabularnym: w 2013 roku za muzykę do filmu "Róża" i w 2017 roku za muzykę do filmu "Wołyń" - oba w reż. Wojciecha Smarzowskiego.

"Laureata wybraliśmy jednogłośnie, choć serce nas bolało, że nie możemy dać trzech nagród na przykład, ale to zawsze jest tak, że jak są dobre filmy, to chciałoby się jeszcze kogoś nagrodzić. Mikołaj Trzaska i muzyka do filmu "Kos" byli na czele całej siódemki filmów. Mamy tutaj niesłychaną spójność obrazu, muzyki i dźwięku. Ta muzyka rzeczywiście płynie jakby jednym nurtem z tym, co dzieje się na ekranie, z aktorami, z obrazem" - mówiła jurorka Dorota Kędzierzawska.



Zdjęcie Grand Prix Komeda 2024: Włodek Pawlik z nagrodą Grand Prix Komeda za Całokształt Twórczości, fot. Andrzej Staszok

Grand Prix Komeda: Nagroda dla Włodka Pawlika, filmy i koncerty

Od 2018 roku na festiwalu przyznawana jest Nagroda Grand Prix Komeda za Całokształt Twórczości. W tym roku odebrał ją Włodzimierz Pawlik - światowej sławy pianista jazzowy i kompozytor, laureat nagrody Grammy za płytę "Night in Calisia" w kategorii "The Best Jazz Large Ensemble". W jego dorobku znajdują się autorskie płyty, szereg dzieł muzyki filmowej, kompozycji orkiestrowych, a albumy osiągają na rynku status złotych i platynowych. Na festiwalu widzowie zobaczyli dwa filmy z muzyką laureata: "Rewers" Borysa Lankosza oraz "Pora umierać" Doroty Kędzierzawskiej.

"Jestem bardziej znany jako muzyk jazzowy, ale ta ścieżka filmowa jest też dla mnie bardzo istotna. Bardzo się ucieszyłem z przyznania mi nagrody - to uznanie od tych, którzy muzyką filmową się zajmują, a nagroda jest dla mnie wyjątkowa także z tego względu, że została przyznana na festiwalu pod patronatem Krzysztofa Komedy i w mieście, w którym spędził młodość" - mówił Włodek Pawlik.

W sumie na festiwalu zaprezentowano 15 filmów: siedem konkursowych i osiem w ramach retrospekcji i pokazów specjalnych. Po każdej projekcji odbywały się spotkania z twórcami. W Ostrowie gościli reżyserzy i aktorzy: Dorota Stalińska, Małgorzata Kożuchowska, Gabriela Muskała, Artur Żmijewski, Zbigniew Zamachowski (obydwaj z filmem "Sami swoi. Początek"), Jan Kidawa-Błoński, Magdalena Łazarkiewicz, Mateusz Więcławek, Sebastian Dela, Karol Dziuba, Szymon Kukla, Jan Łuć. Byli też oczywiście kompozytorzy: Bartosz Chajdecki, Mary Komasa, Antoni Komasa-Łazarkiewicz, Łukasz L.U.C. Rostkowski, Andrzej Smolik, Mikołaj Trzaska, kostiumografka Dorota Roqueplo, odbyło się także spotkanie z jurorką Katarzyną Figurą.

Był też ostrowski akcent - premiera filmu "Wernisaż" w reż. Tomasza Lacha i Tomasza Wojciechowskiego i spotkanie z nimi. Nie zabrakło też pasma Komeda na "Komedzie", w ramach którego pokazano dwa filmy: "Jazz Camping" z 1959 r. w reż. Bogusława Rybczyńskiego i dokument Janusza Majewskiego z 1964 r. "Jazz in Poland", o którym opowiedzieli Paweł Brodowski i Tomasz Lach.



Zdjęcie Grand Prix Komeda 2024: Łukasz Maciejewski, Zbigniew Zamachowski i Gabriela Muskała, fot. Andrzej Staszok

"Goście dojechali, spotkania były wspaniałe"

"Goście dojechali, spotkania z nimi były wspaniałe, a ich poziom wysoki. Cieszą teraz powszechne reakcje, że ten festiwalowy tydzień był ważny dla publiczności, co najwyraźniej było widać po frekwencji. Nigdy nie narzekaliśmy na widzów, ale teraz na większości seansów sala wypełniona była w całości, co zważywszy na pewną elitarność festiwalu i poziom konkursu, w którym warunkiem jest wybitna muzyka, ścieżka dźwiękowa, możemy mówić o sukcesie" - mówi Łukasz Maciejewski.



"Festiwal to miejsce wielopokoleniowych spotkań, wielość gatunków filmowych, które tutaj są wyświetlane, sprawa, że każdy znajduje coś dla siebie. Nasi widzowie są otwarci na nasze propozycje festiwalowe. Tutaj wszyscy chcą korzystać z całej festiwalowej oferty" - podkreśla Maria Szeląg, dyrektor festiwalu.

Festiwal to także wydarzenia towarzyszące. W tym roku recital dał Zbigniew Zamachowski. Kolejny koncert festiwalu należał do Tria Andrzeja Gondka. Cały festiwal zamknął koncert Korzyński Ultimate "Akademia Pana Korzyńskiego" pod dyr. Dominika Strycharskiego. Z muzyką filmową związana była debata, prowadzona przez dyrektora artystycznego Grand Prix Komeda Łukasza Maciejewskiego, a jej tytuł brzmiał "Soundtrack live - fenomen muzyki filmowej na żywo".

Podczas festiwalu odbyło się spotkanie autorskie, którego gośćmi byli: Jacek Górecki, autor książki "Michaś. Wywiad rzeka z Michałem Urbaniakiem", Jan Kanty Pawluśkiewicz - współautor, wraz z Zygmuntem Koniecznym i Jakubem Baranem, książki "Księgi nieczyste", oraz autorka książki "Kilar" Magdalena Miśka-Jackowska, która także prowadziła finałową galę.

Cały festiwal rozpoczął się wernisażem wystawy, zbudowanej wokół filmu "Chłopi" DK Welchman i Hugh Welchmana, o której mówiła jej kuratorka Alicja Kajtanowska, a ostatniego dnia miały miejsce warsztaty dubbingowe, w tym roku prowadzone przez Kasię Łaskę oraz Annę Apostolakis.

13. Grand Prix Komeda. Festiwal Filmowy im. Krzysztofa Komedy w Ostrowie Wielkopolskim odbył się w dniach od 10 do 15 czerwca. W ramach wydarzenia odbyły się m.in. projekcje, koncerty, spotkania z twórcami kina, pokazy konkursowe, wystawa, warsztaty.