Grand Prix festiwalu Animator dla Osmana Cerfona

Francuski reżyser Osman Cerfon zdobył główną nagrodę 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych Animator - Złotego Pegaza i 45 tys. zł. Grand Prix przyznano za produkcję "Je sors acheter de cigarettes".

Kadr z animacji "Je sors acheter de cigarettes" /materiały prasowe

Kwalifikujący do Oscara festiwal to jedno z największych w Europie wydarzeń poświęconych animacji. Animator rozpoczął się w Poznaniu w miniony piątek, 5 lipca. W ciągu tygodnia widzowie mogli obejrzeć ponad 300 filmów animowanych z całego świata.

W czwartek, 11 lipca, wieczorem ogłoszono werdykty 12. MFFA Animator. Jury międzynarodowego konkursu filmów krótkometrażowych zdecydowało o przyznaniu głównej nagrody francuskiej produkcji "za unikalne użycie animacji w celu ujawnienia ran rodziny, ukrytych w codziennym życiu".

Srebrnym Pegazem i 25 tys. zł nagrodzono rosyjski film "Piat minut do moria" Natalii Mirzoyan. Brązowego Pegaza i 15 tys. zł przyznano Martinie Scarpelli za produkcję "Egg". Film ten zdobył również nagrodę publiczności. Kryształowego Pegaza - Nagrodę za Całokształt Twórczości - przyznano szwajcarskiemu reżyserowi Georgesowi Schwizgebelowi.

Za najlepszy film muzyczny uznano niemiecki "Machtspiel" w reżyserii Iriny Rubiny. Nagrodę rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu za najlepszy film studencki przyznano Siqi Song za chiński film "Sister". Nagrodą specjalną im. Wojciecha Juszczaka za szczególne walory artystyczne uhonorowano film "Rok" Małgorzaty Bosek-Serafińskiej.

Jury międzynarodowego konkursu filmów pełnometrażowych przyznało główną nagrodę w wysokości 45 tys. złotych Anji Kofmel. Jurorzy docenili międzynarodową produkcję jej reżyserii "Chris the Swiss" za to, że "bezkompromisowo i uczciwie dąży do ukazania prawdy, opowiada osobistą historię, która staje się świadectwem naszych czasów, mistrzowsko łączy animację z dokumentem".

Nagroda publiczności za najlepszy film pełnometrażowy trafiła do Milorada Krstića za węgierski obraz "Ruben Brandt, kolekcjoner". Zwycięzcą Konkursu Polskich Filmów Animowanych ANIMATOR.PL został Piotr Dumała za "Ostatnią wieczerzę".

W piątek w Kinie Muza odbędą się pokazy zwycięskich produkcji. Dzień później w Sali Wielkiej CK Zamek odbędzie się pokaz filmów Animator Jutra.

"Widzowie zobaczą obrazy stworzone przez najmłodszych uczestników festiwalu w ramach Animatora dla dzieci" - poinformowała rzeczniczka festiwalu Olga Sokal.

Na tegoroczny festiwal Animator złożyło się 300 pokazów filmowych i ponad 120 wydarzeń specjalnych. W festiwalowych wydarzeniach wzięło udział w sumie ponad 16 tys. osób.

Gościem specjalnym tegorocznej edycji był brytyjski animator Tim Allen, który pracował m.in. przy "Gnijącej Pannie Młodej" Tima Burtona, "Baranku Shaunie" i "Wyspie psów" Wesa Andersona.