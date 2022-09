Neill Blomkamp , najbardziej znany ze swoich filmów science-fiction takich jak "Dystrykt 9" i "Elizjum" , kieruje projektem opartym zarówno na bestsellerowej grze wideo na PlayStation, jak i na prawdziwej historii.

W produkcji wystąpią m.in. David Harbour , Archie Madekwe i właśnie Orlando Bloom . Ostatnio dowiedzieliśmy się także, że w filmie zagra też Darren Barnet, gwiazdor serialu Netflixa "Jeszcze nigdy...".

Madekwe zagra nastoletniego kierowcę, a Harbour jego emerytowanego nauczyciela. Z kolei Orlando Bloom wystąpi w roli dyrektora ds. marketingu.

Zdjęcie Darren Barnet / Araya Doheny/WireImage / Getty Images

"Gran Turismo": O czym opowie film?

Film "Gran Turismo" jest inspirowany prawdziwą historią młodego gracza i fana tytułu wydanego przez Playstation. Dzięki grze chłopak rozwinął swoje umiejętności na tyle, aby zostać zawodowym kierowcą wyścigowym. Za kamerą stanie twórca "Dystryktu 9" oraz "Elysium" - Neill Blomkamp. W rolę emerytowanego kierowcy, który wprowadza nastolatka w świat wyścigów i pełni rolę jego mentora, wcieli się znany ze "Stranger Things" David Harbour.

Gry Playstation w drodze na duży ekran

Netflix zrealizuje serial, którego akcja będzie rozgrywać się w uniwersum gier "Horizon Zero Dawn" oraz "Horizon Forbidden West". Showrunnerem serii został Steve Blackman, twórca "The Umbrella Academy". Na Amazon trafi "God of War" (co jednocześnie potwierdza wcześniejsze plotki o realizacji produkcji dla tej platformy). W 2023 roku na HBO zadebiutuje ekranizacja "The Last Of Us".

"Days Gone": Sam Heughan w głównej roli?

Po sukcesie filmu "Uncharted" studio Sony PlayStation Productions prezentuje kolejne plany podbicia kinowego rynku. Jak podają zagraniczne media, w przygotowaniu jest film pełnometrażowy na podstawie gry komputerowej "Days Gone".



Głównym bohaterem gry jest Deacon St. John, członek gangu motocyklowego, który wraz ze swoim przyjacielem imieniem Boozer próbuje przetrwać w świecie po apokalipsie zombie. Kiedy dowiaduje się, że jego żona mogła przeżyć atak żywych trupów, próbuje odnaleźć ją za wszelką cenę. Na swoje drodze spotyka wiele barwnych postaci, które nie zawsze okażą się przyjaciółmi. W filmowego Deacona ma wcielić się znany z serialu "Outlander" Sam Heughan (w grze głosu bohaterowie użyczył Sam Witwer). Autorem scenariusza produkcji będzie Sheldon Turner.

Gry komputerowe na małym i dużym ekranie

Wkrótce na ekranach i na platformach zadebiutuje kilka seriali na podstawie konsolowych / komputerowych hitów. Na Amazon trafi "God of War", w przygotowaniu jest także seria na podstawie "Gran Turismo. Wkrótce na fanów czeka premiera "The Last of Us", serialu, który przygotowuje HBO. Oprócz wspomnianych wyżej tytułów w planach jest adaptacja "Borderlands", "Alana Wake'a" (AMC), "Twisted Metal" (Peacock), "Fallout", "Days Gone" i najprawdopodobniej "Mass Effect" (Amazon).