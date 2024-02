Grammy dla piosenki Billie Eilish z filmu "Barbie"! Kreacja autorki wywołała zdumienie!

"What Was I Made For?" Billie Eilish z filmu "Barbie" piosenką roku!

W Los Angeles odbyła się 66. edycja rozdania nagród muzycznych Grammy 2024.

Piosenką roku jurorzy obwołali "What Was I Made For?" z filmu "Barbie" w wykonaniu Billie Eilish. Artystka pojawiła się na estradzie z bratem, wyraźnie odróżniając się od skąpo odzianych na ogół laureatek Grammy, w białej bluzce z krawatem i luźnym różowo-czarnym uniformie zapiętym na wszystkie guziki napisem "Barbie".

Wśród osób, którym dziękowała wymieniła m.in. obecną na uroczystości reżyserkę filmu Gretę Gerwig .

Grammy przyznaje amerykańska Narodowa Akademia Sztuki i Techniki Rejestracji, a nagrody uchodzą za najważniejsze w świecie muzyki. Nagroda za album roku, znana jako "The Big Award", jest traktowana jako najbardziej prestiżowa, obok wyróżnień przyznawanych najlepszemu nowemu artyście, trofeum za nagranie roku i piosenkę roku. Są one wręczane corocznie od pierwszej edycji Grammy w 1959 roku.



Grammy 2024: Przyznano nagrody w 94 kategoriach



Podczas niedzielnej gali Narodowa Akademia Sztuki i Techniki Rejestracji, której szefem jest Harvey Mason jr., przyznała łącznie nagrody w 94 kategoriach. W tym roku wzbogaciły je trzy nowe: za najlepsze wykonanie muzyki afrykańskiej, najlepszy album jazzu alternatywnego i najlepsze nagranie tańca popowego.

Zdjęcie Finneas i Billie Eilish na rozdaniu nagród Grammy 2024 / Matt Winkelmeyer / Getty Images

Zdjęcie Billie Eilish i Finneas podczas występu na gali rozdania nagród Grammy 2024 / Robert Gauthier/Los Angeles Times via Getty Images / Getty Images

Galę w Crypto.com Arena, wypełnionej m.in. gwiazdami świata rozrywki, filmu i teatru, uświetnili swymi występami m.in. nazwana matroną wyobraźni i renesansową kobietą 80-letnia Joni oraz Mitchell Billy Joel, który wykonywał tam swoje utwory po raz pierwszy od trzech dekad.

Artystom wręczali statuetki celebryci jak m.in. Meryl Streep i Celine Dion. Galę prowadził po raz czwarty z kolei Trevor Noah, były gospodarz "The Daily Show".

